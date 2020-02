Pasión y provocación en Bilbao, con el rock de Igor Paskual

SE dio a conocer en el seno del grupo Babylon Chat en el siglo pasado y se ha convertido en el lugarteniente de Loquillo en éste. Es Igor Paskual, guitarrista con actitud, sapiencia e instruido, que está de gira presentando su último disco, La pasión según Igor Paskual (Warner). Hoy lo hará en la sala bilbaina Shake, en formato acústico.

Con un pie en el glam y otro en el rock'n'roll eléctrico heredero de los primeros y maquillados Burning, Trogloditas y el Neil Young de los Crazy Horse. Así sonaban Babylon Chat, disparadero de Paskual que pronto captó al vuelo Loquillo para intregar la última etapa de sus Trogloditas. Igor, asentado en Gijón, sigue con el rockero del Clot hoy en día, alternando el curro con su carrera en solitario.

Su último paso, el tercero, es La pasión según Igor Paskual, consecuencia emocional y musical del fallecimiento de su antigua bajista. A pesar de ello, le ha quedado un disco positivo e intenso, hasta luminoso y marcado por la imaginería (visual y textual) religiosa y textos provocadores y plenos de rabia.

El disco, que en Bilbao presentará hoy en formato acústico con Ángel Miguel a la guitarra, alterna el rock'n'roll eléctrico, en ocasiones acelerado y de aliento punk, y tiempos medios en temas como Cansado de la vida, Dios es colombiano, Ratas o Maquiavelo iba en serio, además de una adaptación de El gavilán, de Violeta Parra.

Y en él tiene para casi todos, de los indies ("para mí el rock and roll, para ti el indie pop, so cabrón"), al patriarcado, la sociedad bienpensante, la clase obrera ("ni está ni se la espera") o la tristeza impostada. Al otro lado de la balanza, se muestra como defensor de las utopías, el amor, el derecho al placer ("quien esté aburrido de las chicas que las deje a los demás") y, en definitiva, de la vida ("quien esté cansado de la vida no la merece"... "quiero ser inmortal", canta).

ismael serrano Por otra parte, el cantautor madrileño Ismael Serrano actuará mañana en Getxo, en Muxikebarri, en el marco de la gira de presentación de su último trabajo, Todavía (Sony Music), un álbum acústico grabado en directo y en solitario, en Argentina, en una casa y ante una audiencia reducidísima, en el que desnuda gemas de su discografía con la única ayuda de su voz y guitarra. "Queríamos plasmar la sensación de directo y cercanía", explica.