Grenadier, un 4x4 contra viento, moda y marea

El Grenadier es el primer vehículo de Ineos, multinacional petroquímica británica con diversos interesespero nula experiencia en automoción. Nace de un capricho -llamémoslo iniciativa personal- de Jim Ratcliffe, fundador y propietario de la compañía, además de gran aficionadoa los automóviles. Pero esa es otra historia que merece ser contada aparte. Lo importante es queeste empresario de éxito se ha empeñado en recuperar el concepto de vehículo todoterreno de pura cepa,descatalogado por las marcas especializadas por su escasa demanda y su alto impacto medioambiental. No obstante, Ratcliffe considera que aún hay clientela potencialde entendidos para un coche así, y está a punto de poner en el mercado lo que pretende ser el 4x4 perfecto, "concebido para trabajar duro".

El modelo en cuestión es completamente nuevo, de uno al otro paragolpes. No se preocupe si a usted no se lo parece; el suyo no es un caso único. De hecho, Ineos Automotive ha tenido que litigar con Land Rover, que interpuso una denuncia acusándole de plagiar su extinto Defender. Finalmente, la Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unidoestimó que lo del Grenadier no era copia, sino inspiración que preserva un legado histórico.El fallo no altera el hecho de que el inminente aspirante podría pasar por descendiente directo del veterano 4x4 británico.

En una época en la que proliferanimpostores con hechura aventurera y alma de delicada berlina, el 'granadero' hace saltar por los aires la percepciónde que los SUV son la alternativa a los todoterrenos auténticos. Ratificapara ello los principios fundacionales de la escuela4x4. Desde luego, guardamás afinidad al primitivo concepto de máquina-herramienta que al de sofisticado sucedáneo campero de un gran familiar.Es, en definitiva, un coche pensado para ir a buen paso por mal camino. Va destinado a manos expertas, de profesionales o particulares que trabajan o disfrutan en entornos con orografía y/o condiciones climáticas extremas.

Ineos aplica a su primera creación un estilo retro, funcional y cuadriculado, en el que recios trazos rectilíneos suplen a las clónicasfacciones redondeadas que hoy imperan. Su imponente carrocería de cinco puertas (mide 4,93 metros de largo, 1,93 de ancho y 2,03 de alto) exhibe una estampa intimidadora, pero de indudable encanto.Y a pesar de tenerlas propiedades aerodinámicas de un ropero, hace gala de una capacidad y una versatilidad sobresalientes (admite a bordo un europalet).

Todo en él posee una finalidad eminentemente práctica, sin demasiadas concesiones ornamentales a la galería. Su portón trasero doble, de apertura lateral, lleva anclada la típica rueda de repuestoa la hoja mayor; en la pequeña de la izquierda instala una escala metálica para acceder a la cubierta, donde pueden colocarse distintos accesorios, por ejemplo cofres de almacenamiento. Recorren sus flancos, al nivel de la cintura, sendas cenefas de fibra en las que también es posible fijar más accesorios. Esa misma finalidad tienen las barras alojadas en las oquedades longitudinales del borde del techo, situadas sobre las puertas; permiten sujetar toldos, escaleras, luces auxiliares, etc.Lleva, además, una característica salida alta de escape, tipo esnórquel, entre el parabrisas y la ventanilla del copiloto. Dispone, asimismo, de suelo revestido de goma, con tapones de desagüe parafacilitarla limpieza por mangueo de la cabina.

Construido para soportar intensos esfuerzos y superar grandes obstáculos, el Grenadier sugiere una consistencia a toda prueba.Es la sensación transmitida en la toma de contacto, un exigente ensayo en pleno monte en el que el único ejemplar preserie disponible era manejado siempre por un piloto de la firma. Después de horas negociando barrizales, vadeando ríos, esprintandopor pistas, descendiendo desplomes o trepando paredes, el vehículo no acusaba el maltrato ni mostraba el menor desajuste, ruido o vibración anómala.

Esa desenvoltura más allá del arcén, en su hábitat natural, obedece a la contribución del eficaz sistema de tracción integral permanente. Fiel a su condición de 4x4 puro, y un tanto radical, el primer Ineos adopta caja reductora y bloqueo mecánico del diferencial central (los otros dos pueden ser electrónicos), para adecuar su funcionamiento a las distintas orografías. La suspensión es de ejes rígidos, con muelles helicoidales.

Para empujar arriba y abajo su considerable tonelaje (pasa de dos mil kilos) el Grenadier recurre a dos contrastadas mecánicas BMW turboalimentadas, de seis cilindros en línea y tres litros. La clientela podrá elegir el bloque diésel de 249 CV de potencia y 550 Nm de par o el de gasolina con 285 CV y 450 Nm. Ambos se conectan a transmisión automática de ocho relaciones, con posibilidad de accionamiento manual. La joven marca no descarta incorporar en el futuro nuevas tecnologías de impulsión, como la del hidrógeno.

diseño

CABINA DE AVIÓN

Botones. Uno de los rasgos distintivos del Ineos Grenadier es la concepción interior, en especial la del puesto de mandos, semejante al de una aeronave. Presenta una completa y compleja instrumentación, que requiere estudio. Va repartida entre dos bloques centrales, uno desde el salpicadero a la consola, y otro en el techo. Los controles responden a botones e interruptores, no a pulsadores, para poder accionarlos con guantes.