100% eléctricos

La panacea del coche a pilas se atasca en la red de carga. Los coches eléctricos dominarán la Tierra. Esa es, por ahora, la versión oficial, que pinta un porvenir inmediato en el que solo caben modelos impulsados por la energía de sus baterías. Ya hay un batallón de candidatos así a la venta, y el menú continúa creciendo. Los EV (Electric Vehicles) adoptan diversos tamaños y formas. Prometen rangos de autonomía cada vez mayores (por encima de 500 km), más teóricos que reales, comparables a los de los automóviles convencionales. Su conducción resulta más fácil que emocionante, aunque aceleran y frenan con tesón. Muestran un comportamiento dinámico marcado por las inercias que generan sus pesadas baterías. Funcionan con gran sigilo (solo hay ruido aerodinámico y de rodadura).

PROS Y CONTRAS



La naturaleza 100% eléctrica comporta dos grandes ventajas. Una es la nula huella de carbono que dejan a su paso, no así en su fabricación y en el reciclado de las pilas. Otro punto a favor es el coste de utilización por ahora más bajo (habrá que ver a cuánto se pondrá el kilovatio cuando proliferen los coches a pilas). Los inconvenientes también son considerables. El mayor obedece a su absoluta dependencia de un enchufe para reabastecerse. Si no se dispone de una toma propia, en casa o en el trabajo, su uso se complica mucho. La red pública actual resulta insuficiente, por no decir precaria. Hay pocos puntos, no todos en activo, y los que lo están no garantizan potencia de recarga suficiente o limitan el tiempo de conexión. Por todo ello, si a esas limitadas prestaciones se suma el desproporcionado desembolso que exige su compra, los atractivos del coche 100% eléctrico para un usuario medio se esfuman.