Los colgantes para móviles, el complemento estrella del verano

Los teléfonos móviles se han convertido en un elemento indispensable en nuestro día a día. Para mantenerlos en buen estado, compramos fundas y protectores de pantalla. Cada vez son más los complementos que se adquieren para el móvil, ya sea para protegerlo como para decorarlo y llevarlo con nuestro toque personal.

Los colgantes para móviles son un producto que está ganando fuerza y popularidad entre los usuarios de todas las edades. Además de ser un accesorio protector, es bonito y personalizable. Nos será muy útil en verano, ya que es práctico y además protegerá el móvil del agua.

Estas originales fundas, a parte de poder usarlas como parte de nuestro look, cumplen varias funciones. Por un lado, será menos probable que lo perdamos, nos lo roben o se nos olvide en cualquier lugar. A su vez, evitamos que se nos caiga al sacarlo o al meterlo al bolso o mientras lo tenemos en la mano. Y todo esto mientras lo llevamos colgado del cuello con las manos libres, ganando libertad de movimiento.

Con estas fundas ya no resultará una odisea buscar el móvil en el bolso y no nos tendremos que preocupar si no nos cabe en los bolsillos.

Existen otros accesorios que también aportarán personalidad y estilo a nuestros móviles:

Fundas personalizadas. La funda para el móvil es un elemento que nunca falta. Las hay lisas, de un solo color, con estampados€ Existen múltiples opciones para todos los gustos. La última moda es personalizarlas para que sean únicas. Puedes grabar tus iniciales, poner una fotografía o incluso un dibujo hecho por ti. Se trata de usar la imaginación.

Funda para móvil personalizada con foto. La casa de las carcasas

Colgantes de abalorios. Es un accesorio muy popular sobre todo entre las influencers. Con la moda de crear tus propios collares y pulseras con abalorios, como en la infancia, también se pueden hacer colgantes para llevar atados a la funda del móvil y darle un toque de color.

Colgante con abalorios para adornar la funda del móvil. Aliexpress

Popsocket. Es un agarre que se coloca en la parte trasera de tu móvil para sujetarlo sin tener que usar el dedo meñique. Aporta comodidad y además puedes dejar el teléfono apoyado sobre cualquier superficie lisa. Al igual que las fundas, hay de colores y con estampados diferentes.

Agarre para sujetar el teléfono. Popsocket

Armbrand. Va dirigido sobre todo las personas que practican deporte. Es una funda que se ata en el brazo para llevar el móvil encima mientras corres, andas o montas en bici. Es una manera cómoda de poder hacer ejercicio sin tener que llevar mochila, bolsillos o el teléfono en la mano.