El complemento de la niñez que vuelve con fuerza este verano para triunfar

El marrón, el negro, el azul oscuro, el beige...Son colores que caracterizan el invierno y el otoño, estaciones donde es más importante tener un buen abrigo para combatir el frío que lucir ropa. Sin embargo, con la llegada de la temporada de verano, nuestro armario se llena de accesorios,faldas o vestidos, faldas llenos de colores vistosos que aportan vivacidad a nuestro look. Concretamente, una de las tendencias que está arrasando en esta temporada son los complementos de abalorios.

Se trata de aquellos collares de cuentas y pulseras que se llevaban en la niñez y que tienen un aire juvenil y desenfadado que nos recuerda a las vacaciones estivales y a los buenos ratos con nuestras amigas. Pulseras, collares o pendientes, son múltiples las formas en las que podemos encontrar estos accesorios y, además, podemos combinarlos con todo tipo de prendas.

Son una manera divertida de personalizar cualquier outfit y si nos animamos podemos crearlos nosotros mismos. Se pueden incluir en ellos perlas o flores hechas con cuentas y nos permite dar rienda suelta a nuestra imaginación. Es tan fácil como hacerte con un kit de abalorios que puedes encontrar en cualquier tienda o en el bazar de debajo de tu casa. Si allí no lo encuentras, siempre puedes conseguirlo por Internet.

Si no somos muy partidarios de las manualidades o la paciencia no es lo nuestro, siempre podemos ir de compras y hacernos con uno de estos accesorios. Ahora bien, si no sabes muy bien cuál elegir en cada ocasión, aquí te traemos tres ejemplos.

Si tenemos una cena o una salida con amigas y queremos ir con un toque más chic, la mejor opción va a ser llevar unos pendientes. Podemos combinarlos con un vestido largo de color neutro y así hacer que resalte con los colores llamativos del accesorio. Un ejemplo pueden ser estos pendientes. Puedes encontrarlos en Zara y su precio es de 9,95 euros.

Zara.

Por otra parte, si lo que buscamos es algo más casual como ir al cine o salir a tomar algo, un collar es fácil de combinar con cualquier vaquero y una camiseta sin estampado. Este de Mango de tonos verdes, azules y marrones es una buena elección y cuesta 15,99€.

Mango.

Si lo que buscamos es un estilo más formal y refinado como para ir a trabajar, podemos llevar por ejemplo esta pulsera de Parfois. Los tonos rosa y rojo contrastan con los azules y morado. Este accesorio no va a destacar mucho pero al mismo tiempo aportará color. Si no te puedes resistir a él te costará 5,99€.