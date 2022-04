Las diez prendas básicas que no pueden faltar en tu fondo de armario

Llamamos fondo de armario a esas prendas atemporales que tenemos en el guardarropa, que nunca pasan de moda y que utilizaremos hasta la saciedad. Se trata de prendas muy versátiles con las que podemos hacer múltiples combinaciones y que lo mismo nos servirán para un look desenfadado como para uno más arreglado.

El consejo para hacernos con un buen fondo de armario es tener una prenda de cada una de las categorías de ropa que utilicemos (americana, pantalón, jersey, camisa, camiseta, abrigo, gabardina€), siempre en colores lisos, en tonos neutros o en nuestros tonos favoritos. También es importante elegir prendas de una cierta calidad si queremos que nos duren varias temporadas.

Los modelos elegidos pueden variar de una persona a otra, ya que no todas tenemos las mismas preferencias ni el mismo gusto, estilo o personalidad. Además, a cada una nos favorecerá un determinado diseño y unos colores más que otros.

Pese a todo, hay unas prendas básicas que debemos tener en nuestro armario y que nos facilitarán mucho a la hora de elegir nuestro vestuario. A continuación os mostramos diez de ellas.

1- Vaquero azul oscuro. Es una prenda cómoda y muy versátil, ya que son innumerables los outfits que podemos conseguir con ella. Los tonos oscuros siempre son más favorecedores que los claros. Si has de elegir solo un modelo básico elige uno de cintura alta, recto y a ser posible no muy elástico.

2- Camiseta blanca. Una camiseta básica blanca, de algodón y de cuello redondo podrás combinarla con vaqueros, faldas y pantalones largos o cortos, según la temporada. Te quedará estupenda debajo de una americana, una cazadora vaquera o con un jersey de cuello en pico. Además de blancas, también puedes tener entre tus camisetas básicas alguna de color gris, negro o verde kaki. Podrás combinarlas también con tus pantalones básicos.

Una pareja vestidos con pantalón vaquero y camiseta blanca. Freepik

3- Pantalón negro. ¿Quién no tiene un pantalón negro en el armario? Es el básico que no nos puede faltar. Según con qué prenda lo combines en tu parte superior y de qué complementos lo acompañes, puedes obtener looks muy diversos: para tu día a día, para ir a trabajar, para una cena especial... Juega con los contrastes para elevar el tono de tu outfit.

4- Abrigo negro. Aportará elegancia a tus looks de otoño e invierno. Si eres de piel clara y el color negro no te favorece, puedes optar por un abrigo camel o blanco. Eso sí, decídete solo por un abrigo en color neutro, ya que son prendas que solo llevarás unos pocos meses al año.

Una mujer con pantalón y abrigo negros. Freepik

5- Vestido negro. Clásico e ideal tanto para looks informales como elegantes. Puede elegir entre ajustado, corte A, corte imperio... según se adapte mejor a tu figura. Es una prenda muy versátil ya que puedes utilizarla con deportivas, botas, botines o zapatos de tacón según la ocasión. Invierte en un buen vestido negro corto que nunca pasa de moda. Además, si lo acompañas de accesorios vistosos como zapatos, carteras o collares obtendrás un aspecto mucho más desenfadado.

6- Jersey de lana. Para los días más fríos no puede faltar en tu armario un buen jersey de lana. No necesitarás llevar muchas capas de ropa, sino que con una sola prenda cálida estarás bien protegida. Podrás combinarlo con un vaquero o con un pantalón negro y para ello puedes elegir un tono neutro o uno llamativo si quieres darle un toque más divertido.

Una mujer abrigada con un jersey de lana. Freepik

7- Camisa blanca. En todo armario debe haber una camisa blanca. Con ella podrás hacer muchas combinaciones. Puedes llevarla con falda, pantalón de vestir o con vaqueros. Son ideales las lisas con cuello en pico, siempre de tu talla, ni muy ajustadas ni muy flojas. Si tu silueta es más ovalada o redondeada, elige algún modelo que tenga algún detalle que estructure tus hombros y en tejidos que no se adhieran mucho a tu cuerpo. En este caso, apuesta por telas que tengan caída.

8- Gabardina. También llamada trench, es la prenda estrella de cualquier fondo de armario. Jamás pasa de moda y es muy versátil, sencilla, elegante y perfecta para cualquier época del año. Puedes utilizarla para looks casual o como prenda que acompañe a un outfitt más cuidado. Siempre estará lista para sacarnos de cualquier apuro. En cuanto al color, las más ponibles son las de tono camel y beige, ya que combinan con casi todos los colores.

Una mujer con un trench beige. Freepik

9- Blazer negra. Te puede servir igual para un look casual con vaqueros y deportivas para ir a trabajar o para uno más elegante con pantalón de vestir y zapatos de tacón para una salida especial. Se trata de una prenda ligera y totalmente atemporal que podrás llevar en cualquiera de las estaciones del año.

10- Cazadora vaquera. Es el complemento ideal para los looks más casuales. Nunca pasa de moda y se puede utilizar todo el año: lo mismo puedes llevarla debajo de plumíferos o chalecos acolchados en invierno como sobre un vestido de tirantes para abrigarte en una noche fresca de verano. La puedes encontrar en muchos colores, pero el azul tejano será el que te permitirá combinarla con más prendas.