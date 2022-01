Los collares de Carrie Bradshaw

Sexo en Nueva York pasará a la historia, además de como serie televisiva, como una guía de tendencias que marcó un antes y un después en la industria de la moda. Los looks de sus cuatro protagonistas, y en especial los de Carrie Bradshaw (papel interpretado por Sarah Jessica Parker), han servido de inspiración durante las seis temporadas que duró la ficción. Pero más allá de ropa y zapatos, en esta ocasión nos quedamos con un complemento muy pequeño pero que no pasó desapercibido para los fans: el collar de Carrie.

Sarah Jessica Parker dando vida a Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York' luciendo el collar 'Carrie'.

Los colgantes de oro con el nombre en el centro no eran precisamente una novedad cuando apareció en pantalla, pero el significado que tenía para la protagonista, y su presencia durante toda la serie, enseguida lo convirtieron en una tendencia de moda. Pues bien, ahora que acaba de arrancar el spin-off de Sexo en Nueva York bajo el título And just like that, son muchos los fashionistas que no han querido perder detalle de cada uno de los looks que aparecen en pantalla, y ya hay un nuevo complemento que luce la protagonista y que está en boca de todos. Se trata de un collar con forma de corazón rematado por diamantes en punta que cuelga de una fina cadena de eslabones.

Una imagen de la nueva 'And just like that' y el nuevo collar con forma de corazón.

Tanto en el tráiler como en el primer episodio, que se emitió el pasado 9 de diciembre, hizo aparición, y dado el interés que ha despertado, ya se puede saber su autor y su precio. Se trata del collar Spiked Heart Pavé Necklace, un diseño de la firma Marlo Laz, fundada por el joyero Jesse Marlo Lazowski, y su precio sobrepasa los 10.000 euros. Curioso, teniendo en cuenta que el anterior modelo, el de Carrie, no llegaba a los cien euros.

Aunque solo los bolsillos más pudientes tendrán acceso a la nueva joya de Carrie Bradshaw, seguro que otras marcas más asequibles se encargan de realizar diseños inspirados en él para acercar este modelo con forma de corazón al público en general.

El nuevo collar de la protagonista está hecho de oro y diamantes y está valorado en más de 10.000 euros.