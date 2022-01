El estilo de... Milena Smit

¿Quién es?

Se llama Elisa Milena Smit Márquez, pero se ha dado a conocer como Milena Smit. Nació el 5 de octubre de 1996 en Murcia y con solo 15 años comenzó a trabajar como modelo. Se formó como actriz en la escuela de interpretación Cristina Rota y tuvo como maestro a Bernard Hiller (famoso por haber trabajado como coach de Leonardo DiCaprio y Cameron Diaz). Le llegó la oportunidad de rodar la película No matarás, de David Victori, junto a Mario Casas, mientras trabajaba en un hotel como recepcionista. Fue nominada a los Premios Goya como mejor actriz revelación y ganadora del Premio Resplandor de Días de Cine. Después fue fichada por Pedro Almodóvar para su película Madres paralelas. A partir de ahí, su vida laboral ha sido un no parar: la serie Alma, la película de terror Tin&Tina, la ópera prima de Luc Knowles Libélulas, y el papel principal para la nueva serie de Netflix La chica de la nieve, basada en el libro homónimo de Javier Castillo.

¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?

Porque tras protagonizar la nueva película de Pedro Almodóvar, Madres paralelas, junto a Penélope Cruz y Aitana Sánchez-Gijón, se ha convertido en la actriz del momento.

Vida personal

En su momento se rumoreó que había surgido algo con Mario Casas, su pareja protagonista en No matarás, pero nada más lejos de la realidad: mantienen una relación muy especial, pero él sigue con su pareja y ella sin hablar ni una palabra de su vida privada.

¿Tiene estilista?

Su primera alfombra roja fue en 2020, con motivo del largometraje No matarás, y su estilista, Freddy Alonso, tuvo que luchar porque ninguna firma de primera línea quería vestir a la actriz. El trabajo impecable de Freddy y el carácter de la joven hicieron que Loewe, Gucci, Palomo Spain o Stella McCartney entraran al juego. Ahora, la situación es completamente opuesta y son los diseñadores quienes se pelean para que Smit lleve sus diseños.

¿Cómo es su estilo?

Hablar del estilo de vestir de Milena Smit es casi imposible, ya que en ella confluyen muy diferentes aires. Esta actriz y modelo suele llevar outfits eclécticos en los que mezcla con naturalidad una prenda romántica como puede ser una chaqueta, con algo más tradicional como la falda con volantes, y la estética punk de unos tirantes, del top, o unas botas. Se declara amante del negro y asegura que es "muy fiel a cómo me siento en diferentes momentos de mi vida". Para destacar sobre la alfombra roja suele decantarse por jóvenes diseñadores españoles como ManéMané o Palomo Spain, que combina con looks de grandes nombres de la moda como Givenchy.

La actriz Milena Smit en el Festival de Cine de Venecia.

¿Su mejor 'look'?

La actriz debutó en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia para presentar la película Madres paralelas con un vestido a medida bicolor de Balmain, joyas de Bvlgari y zapatos de Mascaró (en la imagen). La prenda está inspirada en un top de la colección Primavera 2020 de la firma, y lo mejor son sus transparencias imposibles, su corte sirena y sus hombreras angulosas. Como beauty look, Milena apostó por un peinado recogido con efecto mojado y un maquillaje natural que dejaba todo el protagonismo al vestido y las joyas. Su estilista buscaba que se sintiera cómoda y que no fuera demasiado aparatoso.

¿Y para el día?

El negro, los maquillajes marcados, las transparencias y los escotes pronunciados que dejan ver sus tatuajes son compañeros de sus looks de diario, algo que la hace única y responsable de un estilo entre lo urbano y lo gótico.

Su prenda fetiche

Sus looks siempre tienen un toque de sobriedad, combinando el negro con prendas ajustadas y largas.