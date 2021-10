Alexander Calvo: "Soy más de lo que ven con los ojos; en lo bueno y lo malo"

En 2017 se presentó a este mismo certamen, pero sin fortuna. Cuatro años más tarde, en una gala celebrada el pasado mes de septiembre en el teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, consiguió la banda que lo acredita como el más guapo del país. Mr. International Granada, Atila Escolano, y Mr. International Cáceres, Gerardo Sansegundo, quedaron como primer y segundo finalistas, respectivamente.

¿Por qué se presentó a este certamen?

Empecé en el mundo de la moda y los certámenes por mi madre. Siempre ha visto algo en mí de lo que yo mismo dudaba. Mi madre nunca ha sido de regalarme los oídos, así que le hice caso y gracias a eso descubrí lo que primero fue mi vocación y, desde hace unos años, uno de mis trabajos.

Participó en este mismo concurso en 2017 y no pudo ser, ¿es perseverante?

Soy muy autocrítico. Sabía que tenía ciertas cualidades como persona que pueden representar a un míster, pero me faltaba algo que marca la diferencia: experiencia, y sobre todo actitud. Tenía la espinita clavada y he tardado cuatro años en verme al cien por cien. Sobre todo, en conocerme a mí mismo y decir: Ahora sí, voy a enseñarles a Alexander, la persona, el hombre que se encuentra tras este físico y esta banda. Que sepan que soy más que lo que ven con los ojos, tanto lo bueno como lo malo, y que si me eligen sea por quien soy, que es de lo que más orgulloso estoy.

Todos los candidatos tuvieron un minuto para convencer al jurado, ¿qué les dijo usted para que lo votaran?

Fue algo muy bonito. Cada uno del top lo enfocó a su manera. Yo opté por exponer mis puntos fuertes: mi transparencia, experiencia y actitud y contar un poco mi paso por los certámenes y el por qué debía ser yo el representante de España.

¿Cuál cree que ha sido la diferencia respecto a sus compañeros para ganar?

Ha sido un año con mucho nivel, tanto en lo físico como en calidad de personas. Cualquiera del top podría ser válido para representar al país, pero creo que el punto que ha podido marcar la diferencia en mi caso ha sido la experiencia y las ganas que tenía de lograrlo. El que la sigue, la consigue.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando dijeron su nombre?

Nada más escucharlo pensé en mi madre, que no pudo estar allí, pero sabía que me estaba viendo por televisión con mi padre y mi abuela. Ellos, más que nadie, saben todo el trabajo que hay detrás. Después ya fue asimilar esta situación. Por mucho que trabajes, al final éramos cuarenta y nueve chicos increíbles y muy distintos entre unos y otros. Podría haber ganado cualquiera, pero al final me dieron la oportunidad a mí y estoy enormemente agradecido.

¿Cómo celebró el triunfo?

Llamé a mi familia y luego fui al hotel. Tras pensar cómo iba a enfocar todo esa semana, me despedí de algunos compañeros que se iban por la mañana y me acosté. Al día siguiente tocaba sesiones de fotos, entrevistas y organizar mi cabeza un poco.

¿Hubo rivalidades entre los candidatos?

Rivalidad sana. Cada uno ha sacado sus puntos fuertes, pero nos hemos ayudado entre todos. Ha sido una semana increíble y positiva. Además, suma todo lo que ha hecho la organización por nosotros en cuanto a instalaciones, actividades y trato. Nos fuimos contentos con esa semana.

¿Con qué compañeros tuvo más feeling?

Es complicado porque nos hemos llevado todos con todos. No ha habido ningún mal rollo. Éramos como una familia. A mi compañero de habitación, Francisco Vivas, de Murcia, por ejemplo, me lo llevo como amigo, igual que a muchos otros como Rober, de Albacete, o Alex, de Lleida. Con otros como Atila, de Granada, o Samu, de Soria, teníamos amigos en común sin saberlo. Han sido muchas emociones juntas y con todos he hecho un buen vínculo.

¿Le ha dado algún consejo el anterior Mr. International Spain, Manuel Romo?

Más que consejo fue una charla de la que saqué muchas cosas en claro.

Más adelante representará a España en un certamen internacional, ¿cómo se va a preparar?

Sobre todo quiero seguir creciendo como persona, aprendiendo de profesionales del sector y seguir formándome. Hay cosas que pulir y mucho trabajo por delante, pero eso es bueno. Significa que si ahora he dado el cien por cien vamos a sacar el doscientos por cien para dejar a España como se merece a nivel internacional.

¿Abruma ser considerado el hombre más guapo del país?

No se asimila del todo, para qué mentir (risas). Suena un poco fuerte, pero lo que sí es seguro es que voy a dejarme la piel para dejar a España en lo más alto dentro de los certámenes de belleza.

¿Con qué experiencia se queda?

Con la semana que he pasado, ganase o no. Ha sido una semana inolvidable. Nos llevamos muchas risas y buenos momentos, que hoy en día es lo que más falta hace.

¿Cuál es su definición de míster?

Tiene nombre y es Juan García. El único español ganador de Mr. Mundo que, además, he tenido la suerte de conocer. Alguien con saber estar, valores y que vaya donde vaya deja huella en las personas, que aporte algo. Lo bonito de este mundo es que la belleza es relativa y cada vez los perfiles son más variados, así que pasa a un segundo plano. Lo que nunca va a ser relativo es el transmitir, la educación y la transparencia.

¿Los sueños se cumplen?

Con mucho trabajo, por supuesto. Un sueño deja de serlo cuando te pones a trabajar en él. Ha sido un sueño que he ido a buscarlo, que saliese o no es otra cosa, pero al menos quería que por mi parte no quedase aquello de no lo he conseguido por no darlo todo.

¿Qué destacaría de su físico y de su personalidad?

En cuanto a personalidad, creo que lo empático y leal que soy. Es un arma de doble filo, porque muchas veces te dejas llevar por las emociones. Físicamente no sabría decirte, quizá la altura, que creo que es perfecta.

Alexander Calvo, posando en traje de baño.

¿Cuál es su prototipo de mujer?

Me tiene que atraer. No tengo un tipo predefinido, pero lo que tengo que tener por ella, sí o sí, es admiración.

¿Es activo en las redes sociales?

Sí, tanto para subir contenido como para consumirlo. Sigo cuentas de las que aprendo mucho, sobre todo cuentas de profesionales de readaptación deportiva, de moda y de memes.

Si le ofreciesen entrar en un reality de televisión, ¿aceptaría?

Depende. No me cierro a nada que no toque mis principios. Un reality que me encantaría es Supervivientes, porque me lo tomaría como un reto personal.

¿Le interesa el mundo del teatro y el cine?

Es algo que he empezado a tocar. Ya he aparecido en alguna que otra película y en producciones americanas. La última en Marruecos, antes del Covid. Se titula The forgiven 2021, pero me gustaría formarme más en interpretación.

Estudia el grado de Ciencias Ambientales, ¿por qué escogió esta carrera?

Porque se enfoca en algunos aspectos y temas que me interesan.

¿Cree que la belleza y un buen cuerpo ayudan a conseguir objetivos en la vida?

Es tu carta de presentación. Belleza no es solo tus facciones o tu altura. Tu cuerpo representa todo, tanto a nivel mental como a nivel físico. Si tú mismo no inviertes tiempo y salud en ti, ¿cómo esperas que otras personas lo hagan? Estar bien contigo mismo es compromiso. Lo fácil es dejarse, acomodarse y buscar excusas. Lo difícil es crecer como persona, y luego eso se ve.

¿Posaría desnudo para una revista?

No me lo he planteado, la verdad. El día que llegue la oferta te lo diré.

¿Le molesta gustar también a los hombres?

Para nada. Es como si le gusto a una chica. Si se me habla con educación, para nada.

¿Va al gimnasio?, ¿sigue algún tratamiento de belleza?

Entreno desde hace más de ocho años y me cuido desde entonces. Ya es parte de mi vida. Tratamientos, de momento nada. Me lavo la cara mañana y noche, y listo. Hasta ahora nunca le he prestado importancia a eso. Ahora Cuca Miquel, patrocinadora del concurso, me asesorará. Espero mejorar ese aspecto.

¿Algún hermano con quien comparta belleza?

Mis hermanos han sido guapísimos. El mediano tuvo su época de modelo. Era como Ricky Martin, pero en versión vasca (risas). Y mi hermano mayor, igual. Somos muy diferentes los tres, pero ellos han sido muy guapos.

¿Cuándo fue consciente de su belleza?

Más que darme cuenta fueron personas cercanas a mí quienes me animaron. Con el tiempo me di cuenta de que tenía facciones que podían gustar y me dije: Voy a intentar aprovechar esto.

Personal

Edad: 25 años.

Lugar de nacimiento: Rincón de la Victoria (Málaga).

Estado civil: Soltero.

Deportes que practica: Halterofilia.

Altura: 1,88 metros.

Peso: 88 kilos.

Formación: Actualmente estudia tercer curso de la carrera de Ciencias Ambientales en la Universidad de Málaga.

Carrera profesional: Hasta el momento ha participado como actor en películas, tanto nacionales como internacionales, ha sido imagen en diversos catálogos de moda y anuncios publicitarios a nivel internacional. También ha desfilado en varias pasarelas europeas.