Lila Grace, Leni Klum, Lily-Rose Depp... las herederas de las supermodelos

Será muy difícil que se repita una generación de modelos como aquella de los 90, unos años en los que mujeres como Kate Moss, Cindy Crawford y Heidi Klum eran las verdaderas reinas de las pasarelas. De hecho, parece que fue ayer cuando las revistas llenaban sus portadas con las imágenes de unas modelos que convertían en oro todo lo que tocaban y que dejaron de ser simples maniquís que llevaban las creaciones de los mejores diseñadores para convertirse en personajes incluso más importantes que quienes les pagaban.

Pero los años han pasado, y tantos que muchas de ellas tienen descendencia con la misma edad (o más) que tenían ellas cuando comenzaron a triunfar, lo que asegura la continuidad de algunas de las sagas más importantes del universo fashion. De hecho, en las últimas temporadas la fama de las sucesoras se ha ido consolidando con campañas publicitarias muy destacadas y participando en los principales desfiles.



Kate Moss y Lila Grace.

Descubierta a los 14 años en un aeropuerto, Kate Moss revolucionó en su día el mundo de la moda. Si hubo una mujer mítica en los 90, esa fue ella: por rebelde y por no cumplir los cánones de belleza impuestos en la pasarela. Con figura desgarbada y actitud audaz, protagonizó icónicas campañas de Calvin Klein Jeans antes de erigirse en estrella de las pasarelas y, todo hay que decirlo, de fiestas sin fin.

Resultaba bajita para ser modelo, no era especialmente guapa, ni sus curvas particularmente atractivas, pero€ esa chica tenía algo. Y ese algo la llevó a lo más alto. Fruto de su unión con el director artístico Jefferson Hack, en 2002 nació su única hija: Lila Grace. Al igual que Kate, la hija de Moss también hizo su debut de adolescente, junto a su madre y en la tapa de Vogue Italia. Aquello solo era el despegue, ya que bajo la atenta mirada de su madre, y con los 18 recién cumplidos, la joven abrió y cerró el desfile de primavera verano 2021 de Miu Miu y protagonizó la campaña de Perfect, el perfume de Marc Jacobs. Su aparición sobre la pasarela de Fendi confirmó la carrera meteórica de esta centennial que reúne más de 130.000 seguidores en Instagram.

Representada por la agencia de Moss, Kate Moss Agency, se define a sí misma como una chica concienciada con el planeta, que apuesta por marcas sostenibles, que evita el plástico de un solo uso y que trata de reducir el consumo de carne. Además, este 2021 no comenzó nada mal para la chica, ya que ha trabajado en diferentes proyectos muy ligados a Kim Jones, diseñador de Fendi y Dior hombre, y gran amigo de su madre. Por si fuera poco, la vimos posar junto a su progenitora con un avance de la colección otoño-invierno 2021 de Dior, e incluso desfilar junto a ella para Fendi en el debut de Jones como director creativo de la marca italiana. Ahora la pregunta es: ¿será capaz de acabar volando por sí sola, o lo hará siempre acompañada de su madre?



Al igual que la hija de Kate Moss, Leni ha preferido tomar el apellido de su madre para obtener reconocimiento en la moda. La joven Klum nació el 4 de mayo de 2004 en la ciudad de Nueva York, fruto de la relación de Heidi con el empresario Flavio Briatore . Con 5 años fue adoptada por el cantante Seal, y junto a sus padres y sus tres hermanos protagonizó algunas idílicas imágenes de la que era una de las familias más mediáticas del momento. Acostumbrada a las cámaras, la chica llevaba desde los 12 años suplicándole a su madre ser modelo (ya había recibido ofertas), pero no lo logró hasta los 16, cuando Heidi por fin dio permiso. "Los 16 son una buena edad para debutar y para tener cuenta de Instagram", decidió Heidi. Y la entrada ha sido por la puerta grande: en el desfile de Dolce & Gabbana Alta Costura, lo que ha conseguido que a día de hoy esté en boca de todo el mundo.

Antes del citado desfile, Leni Klum ya había protagonizado varias portadas, dado que su belleza y frescura han enamorado a firmas como Chopard, que no ha dudado en convertirla en protagonista de una de sus campañas y subirla a la pasarela desfilando en la Semana de la Moda de Berlín. Pero sin duda, su gran puesta de largo fue en la presentación de la colección de Alta Costura de Dolce & Gabbana en Venecia.



Rubia, de ojos azules y melena larga, Leni ha conquistado el mundo de la moda. Fue su propia madre la que declaró a People que siempre ha querido mantener a sus hijos alejados del foco mediático. "Obviamente, como madre, quiero que mi hija haga lo que quiere hacer. La industria es genial y me encanta. De hecho, he estado en ella durante más de veinte años, pero también supone hacer un montón de viajes y es una vida diferente. Tienes que ser una persona fuerte. Especialmente como mujer tienes que ser muy fuerte", explicó la modelo alemana. Parece que la hija lo va a conseguir.

Kaia Gerber: idéntica a su madre



Kaia Gerber y Cindy Crawford. Kaia Gerber y Cindy Crawford. Kaia Gerber es otra hija de una top model que no puede negar quién es su madre, Cindy Crawford. Al igual que las anteriores, también debutó joven: fue a los 16 años y lo hizo para Calvin Klein. Comenzó compartiendo sus primeras portadas en Vogue con su madre, pero lejos ha quedado ese tutelaje, ya que, en la actualidad, la de Kaia va camino de convertirse en una de las carreras más meteóricas del momento en el mundillo de la moda. En 2016 protagonizó sus primeras portadas en solitario para, entre otras cabeceras, la revista Love, y se hizo con sus primeras campañas para Miu Miu o Marc Jacobs.



Hasta ese momento había sido modelo únicamente de fotografía, pero en 2017 se convirtió en una de las maniquís de la temporada al desfilar para, entre otros, Calvin Klein y Burberry, donde compartió pasarela con su hermano.

"Me molesta que la gente diga: Su madre le compró una carrera", contó Crawford. "Por más que quiera, eso no es posible porque la industria no funciona así", concluyó.