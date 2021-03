Irati Rey, Artistinta: "La ropa no es solo para taparse; también para sacarse partido"

melómana hasta el último surco del disco, apasionada de la pintura hasta que se acaba el carboncillo o se erosiona la paleta, así como del celuloide, Irati es jurado de certámenes de moda curvy. "Es una gozada trabajar con marcas que fabrican para todo tipo de siluetas. La ropa no solo es para taparse, también para sacarse partido. Todas tenemos puntos fuertes. ¿Por qué no resaltarlos?", reivindica.

Un lema de moda suyo es: "Somos rebeldes y no lo podemos remediar". ¿A qué se refiere?

Nuestra tienda no es la típica en la que encontrarías las tendencias del momento. No seguimos patrones. Somos libres, con personalidad propia, y eso se refleja en toda nuestra colección. De ese modo, podemos satisfacer a un amplio abanico de público que busca algo diferente.

¿Cuántos productos puede tener hoy en día a la venta?

Desde los comienzos hemos diversificado la oferta dando cabida a artículos como ropa de bebé, infantil, ropa y complementos de mujer –principalmente–, camisetas y sudaderas unisex, etc. Puntualmente nos hemos atrevido con artículos como chocolates artesanales, accesorios para el pelo, toallas, mantas...

Es actualidad viste a mujeres referentes de la televisión como son Lidia Cruz o Marta Flich. ¿Cómo se siente?

Muy agradecida de que se hayan puesto en contacto con Artistinta para vestirse con nuestras prendas en un programa de televisión. Con Lidia Cruz, directora creativa en Tanzo Media, ha surgido una bonita amistad y colaboramos cada semana con el vestuario.

¿Qué destacaría de Lidia Cruz?

Me encanta su espontaneidad y frescura. Irradia actitud y alegría. Ha colaborado en el programa catalán Nova Normalitat y actualmente está al mando de Applicat's para FibracatTV.

¿Y de Marta Flich?

Que es una mujer con una personalidad arrolladora, sin pelos en la lengua y que desprende mucha vitalidad y fuerza. Colabora en el programa Todo es mentira del canal Cuatro.

Sabemos que se ha negado vestir a quizás la mujer más conocida de la televisión estatal. ¿Qué criterios o sentimientos le llevan a darle el sí o el no a una presentadora?

Nos gusta colaborar con personas a las que admiremos, bien sea por su personalidad o por su trabajo. Sabemos que si aceptamos ciertas colaboraciones tendríamos más visibilidad, pero damos prioridad a sentirnos en sintonía con las personas.

¿En ETB se han interesado por su oferta?

A día de hoy no nos han contactado, pero me encantaría y me haría mucha ilusión.

Suele decir que usted se mueve por impulsos.

Sí, vivo en el aquí y el ahora y por lo que siento en el momento. Soy inquieta, espontánea y no temo a los retos, que de hecho me gustan. A nivel laboral, cuando escojo una colección me guío por lo que me cautiva en el primer segundo. También pienso en todo ese público fiel al que le atrapa la misma estética, que necesita que la prenda le transmita algo; es por eso que muchas de ellas llevan mensajes con los que sentirse identificados e identificadas.

¿Qué tipo de artículo se puede encontrar en su tienda?

Ropa, complementos y artículos de regalo. Trabajamos con marcas con estilo único y mucha personalidad que no dejan indiferente. También ropa pin up, retro y de estilo alternativo que traemos de Inglaterra. Desde hace un par de años también tenemos sección infantil.

Y ofrece moda de hombre, ¿quizás menos?

La tienda nació como ropa para mujer y hace unos años comenzamos a hacer camisetas customizadas para hombre. Gradualmente vamos incorporando más artículos para ellos y esperamos poder ampliar la oferta como nos llevan tiempo pidiendo. En realidad, es por una cuestión de espacio.

Con el Brexit del Reino Unido ahora tiene que superar algunos hándicaps.

Por esta razón en la actualidad hay retrasos en las entregas además de impuestos extra que debemos asumir. Seguiremos importando este tipo de artículos, ya que no pueden faltar en nuestra tienda, y haremos el esfuerzo de no incrementar el precio de venta. Afecta a los proveedores y muchos de ellos pondrán almacén dentro de la UE en los próximos meses.

Además de la tienda física, envía a diario numerosos pedidos, incluso a otros países.

"No hay distancia que nos separe", es otro lema nuestro. Hacemos envíos a Portugal, Francia, Bélgica... Desde hace un tiempo tenemos bastantes seguidores en México, pero los portes son muy caros y a día de hoy lo descartamos y nos limitamos a Europa. Nos hace especial ilusión recibir pedidos desde otros puntos.

Triunfa entre el público portugués. ¿Está de moda su ropa allí?

Me comentan que no es fácil encontrar este tipo de ropa en tiendas locales de allí. Esto no es problema, porque los portes son económicos y en veinticuatro horas reciben su pedido en casa. Además, la comunicación no es un problema, ya que dominamos el idioma.

¿Sabe portugués?

En mi vida personal he tenido la oportunidad de aprenderlo y hoy día puedo defenderme.

¿Ha notado una creciente muestra de lealtad y cariño tanto virtual como de Durango, su pueblo?

El cariño es mutuo. Llevamos en esta aventura desde 2014 y podemos decir que con muchas de las personas que nos visitan a menudo ha surgido una bonita amistad. Con tienda online llevamos menos tiempo, pero nuestro sistema de venta es personalizado y cercano. Recibimos mucho cariño a través de las redes sociales, lo que nos impulsa a seguir dando el máximo.

¿Ha pensado alguna vez crear una marca de moda propia con el tirón que tanto la tienda como usted tienen?

Hace unos años comenzamos a estampar diseños en camisetas y sudaderas que vendemos en la tienda actualmente. También hemos estado trabajando mucho para lanzar la marca Artistinta, pero con la pandemia todo se ha retrasado y vamos a tener que esperar un tiempo más. Es un proyecto que está en el tintero.

Continúa emprendiendo, por lo tanto€

Tenemos presente el esfuerzo que nos ha supuesto llegar hasta aquí y el buen momento que vivimos como tienda pese a las circunstancias, lo que me emociona en plena pandemia, ya que es cierto que nos hemos dejado la piel, pero la gente ha respondido maravillosamente y poniendo mucho cariño en ello. Nos anima para seguir alimentando futuros proyectos.

También apoya el movimiento denominado curvy. ¿Qué tallas entran en esa denominación?

Todas. Trabajamos con tallas desde la 32 hasta la 58. Ofrecemos un tallaje amplio en un estilo de ropa muy cañera. Es una gozada trabajar con marcas que fabrican para todo tipo de siluetas. La ropa no solo es para taparse, también es para sacarse partido. Todas tenemos puntos fuertes. ¿Por qué no resaltarlos?

Participó como jurado en un certamen curvy. ¿Qué recuerda de ello?

Fue una experiencia muy bonita. Fuimos patrocinadores del certamen y nos dieron la oportunidad de participar como jurados en Bilbao. A día de hoy tenemos relación con una de las modelos que se presentaron y posa para la tienda en las diferentes colecciones. Nos gusta la diversidad y mostrar la ropa en las diferentes siluetas que corresponden a una mujer real.

Es una gran melómana y en su tienda pincha aún vinilos. ¿Qué es para usted un día sin música?

Un día sin chispa. La música me apasiona, me mueve y me motiva. Paso la mayor parte del día en Artistinta y me gusta que la música suene así, quizá por mi vena nostálgica. Me hace sentir como en casa.

¿Cuál es el vinilo que más repite en su tienda?

Singing the blues de B.B. King. Me encanta y me recuerda muy buenos momentos.

¿Nota diferencias en la música que escucha cuando arranca la semana y cuando va acabando?

Me influye más el tiempo que haga en esos momentos o mi estado de ánimo. Los días de lluvia me encanta fusionarlos con rock alternativo, jazz, soul... Es realmente inspirador. Cuando hace sol, en cambio, me encanta escuchar blues, rock, punk... Tengo un gusto musical muy variado.

Es suya esta cita: "Nos cuentan que todo pasa, pero la música nos muestra que todo queda".

Siento que estoy hecha de canciones, algunas que me han acompañado en momentos muy felices y otras no tanto. Con el paso del tiempo vamos dejando ciertos recuerdos en un cajón y creemos haberlos olvidado por un tiempo, hasta que suena esa canción y nos demuestra que todas esas vivencias permanecen vivas dentro de nosotros.

Esta también es de diez: "Habrá que buscar una canción donde esconderse hoy".

La música es el lugar perfecto para refugiarse, sobre todo cuando quiero desconectar de lo que me rodea por un rato. Entonces subo el volumen y el ruido que la vida hace a veces, desaparece.

Un disco también puede ser un superhéroe y llegar justo cuando más lo necesitas.

Todos tenemos momentos de bajón. Lo malo no es perderse, es detenerse, estancarse. Siempre habrá un momento gris y otro azul. Porque así somos, imperfectos y cambiantes. Y la música, en muchas ocasiones, llega como salvavidas y nos aporta ese aliento que en esos momentos nos falta.

Vamos ahora con otra reflexión suya más preocupante: "Cada vez que alguien me dice ya no tienes edad para... rejuvenezco cinco años. Estoy a punto de volver a nacer". ¿La gente se mete donde no le importa?

Demasiado. Siempre he sido lanzada y no me ha dado miedo lo desconocido. Creo que somos libres y debemos seguir nuestro instinto, más allá de lo que piensen los demás. La edad no debe condicionarnos a la hora de dejarnos llevar y ser fieles a nosotros mismos.

Cuida mucho sus presentaciones en las redes sociales. ¿Es algo vital hoy en día?

Sí. Las redes sociales son un escaparate fundamental en la actualidad para mostrar nuestra oferta y poder llegar a más personas sin que la distancia sea un impedimento.

¿Cuál es la red que estima con más repercusión? ¿Qué destacaría de cada una en las que usted se comunica con su audiencia?

Instagram. Es muy práctico para exponer los artículos y nuestro perfil es muy activo. Exponemos los artículos en una galería de fotos y también hacemos vídeos y directos. En esa red social tenemos más visibilidad y alcance.

Suele publicar en sus perfiles reflexiones o citas cortas que son pura imaginación. ¿Cómo acabaría con una de ellas esta entrevista?

Autenticidad. Todo lo demás es secundario.

PERSONAL

Nombre y apellidos: Irati Rey Hernández.

Nacimiento: 20 de febrero de 1988.

Dirección de la tienda: Artekalea, Durango (Bizkaia).

¿Un diseñador o diseñadora?: "Vivienne Westwood".

Una marca de ropa: "Hell Bunny".

¿Qué significa el nombre de Artistinta?: "Es un mix de dos palabras: artista y distinta".

El disco que más veces ha escuchado en su vida: "Wish you were here, de Pink Floyd"

Una actriz: "Maila Nurmi".

Un actor: "Clint Eastwood".

¿Vende chándales?: "No".

¿Los viste?: "Los fines de semana".

¿Una ciudad en la que residiría?: "Lisboa".

¿La palabra que más le gusta en portugués?: "Fado".

¿Y en euskera?: "Pinpilinpauxa".

Un sueño: "Viajar por el mundo en autocaravana".