El estilo de... Gwyneth Paltrow

¿Quién es?

Gwyneth Paltrow nació predestinada a ser una estrella. Su padre, Bruce Paltrow, que falleció de cáncer en el año 2002, era productor y director, mientras que su madre, Blythe Danner, sigue siendo una magnífica actriz. Gwyneth nació el 27 de septiembre del año 1972 en Los Ángeles. Su debut cinematográfico se produjo en el año 1991, en la cinta Shout, protagonizada por John Travolta; ese mismo año, su padrino, nada más y nada menos que Steven Spielberg, le daría un empujón a su carrera dándole un pequeño papel en la cinta Hook. Gwyneth consiguió su primer papel protagonista con Emma. Antes rodó Seven, película en la que conoció al que sería una de sus parejas más sonadas, Brad Pitt. Después vendrían muchas más películas, entre ellas Shakespeare enamorado, gracias a la que se alzó con el Oscar a Mejor Actriz Protagonista. En unas vacaciones, y gracias a un intercambio de estudiantes, Gwyneth residió durante un tiempo en Talavera de la Reina (Toledo) y gracias a esta estancia la actriz habla un perfecto español.

¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?

El mundo al revés: actúa cada vez menos pero está en boca de todos. ¿El motivo? Los insólitos y dudosos consejos que ofrece en su portal de internet Goop, la empresa que ha hecho multimillonaria a la actriz con cosas como joyas antiansiedad, una nueva dieta, chicles que sustituyen algunos medicamentos y su última ocurrencia: un proceso de desintoxicación a largo plazo para paliar las secuelas del coronavirus. Goop, que nació en 2008 como una newsletter en la que compartía consejos con sus seguidores, se ha transformado en diez años en un negocio global valorado en 250 millones de dólares.

Vida personal

A los 24 años Paltrow se comprometió con el actor Brad Pitt, con quien salió de 1994 a 1997. El compromiso se canceló porque según ella no estaba lista para casarse. Después de varias parejas, en mayo de 2004 Gwyneth Paltrow dio a luz a su primera hija, Apple, fruto de su relación con el cantante de Coldplay Chris Martin. Diez años y otro hijo más tarde –Moses nació en abril de 2006–, la pareja anunciaba su ruptura, a la que llamaron conscious uncoupling [desparejamiento consciente], a través de Goop, la web de Paltrow. En 2018 se casó con Brad Falchuk.

¿Tiene estilista?

Sí, es Elizabeth Saltzman, estilista que antes de vestir a Paltrow trabajó en Vanity Fair y en Vogue, y comenzó su carrera en la moda colaborando para Giorgio Armani.

¿Cómo es su estilo?

Siempre impecable, apostando en su mayoría por vestidos minimal que tienen la capacidad de dejar sin palabras sobre la alfombra roja, aunque es cierto que en sus estilismos de día sigue una línea muy similar. Ella asegura que le encanta estar cómoda. "No me gusta la ropa difícil de llevar. Puedo ponerme unos zapatos con un tacón altísimo, pero con una camiseta. Me gusta la mezcla porque soy un poquito pija y pop-rock". Utiliza prendas de las grandes casas de la moda internacional, pero sobre todo de Boss, marca con la que tiene una conexión muy estrecha. Su relación con la firma comenzó en 2011, y desde entonces se ha convertido en la imagen de tres de sus fragancias: Nuit, Jour y Ma Vie.

¿Su mejor 'look'?

El vestidazo color berenjena firmado por Giambatista Balli (en la imagen) que lució para su fiesta de compromiso allá por 2018, cuando actores y celebridades de Hollywood se acercaron hasta el Los Angeles Theatre, alquilado aquella noche por Gwyneth y Brad Falchuk con motivo de la fiesta.

¿Y para el día?

Es una enamorada del binomio blanco y negro, combinado en prendas básicas de estructuras sencillas. A la hora de vestir acierta con la sencillez y lleva el minimalismo por bandera.

Su prenda fetiche

Todas las prendas minimalistas de colores neutros y los vestidazos de líneas rectas en las alfombras rojas.