El estilo de... Javier Rey

¿Quién es él?

Dicen que cuando este gallego nacido en Noia le dijo a su padre, patrón de barco, que quería ser actor, le miró como si estuviera medio chiflado. Él, que dudaba entre estudiar para enfermero o dedicarse a la interpretación, hizo la maleta con 20 años y se fue a Madrid. Hoy está claro que no se equivocó. Nacido en 1980 en A Coruña, Javier Rey se ha convertido en un reconocido actor con una amplia trayectoria, sobre todo en televisión. Empezó a ser conocido por el gran público tras su participación en Velvet, Velvet Colección y Lo que escondían sus ojos, pero fue la serie Fariña la que le lanzó directamente al estrellato. En cuanto a cine, ha realizado varios largometrajes como Kiki, el amor se hace, Sin fin, ¿Qué te juegas?, El silencio de la ciudad blanca y El verano que vivimos, estrenada recientemente.

¿Por qué ahora habla todo el mundo de él?

Porque junto a la también actriz Blanca Suárez forma parte de la pareja de moda. Él, siempre muy celoso con su vida privada, no está llevando demasiado bien la expectación mediática levantada, y eso que ambos son muy discretos y poco o nada se conoce sobre su día a día juntos.

Vida personal

La única pareja conocida de Javier Rey hasta la fecha era la también actriz Iris Díaz, con la que salía desde 2005 y con la que tiene un hijo en común nacido en 2018. Su relación finalizó el año pasado. Por su parte, Blanca Suárez rompía su relación con Mario Casas también el año pasado, y unos meses más tarde (en enero de 2020) se daba a conocer su relación con Javier. Aunque se conocían desde 2016, cuando trabajaron juntos en la serie Lo que escondían sus ojos, su historia de amor nació en 2019 durante el rodaje de la película El verano que vivimos. Fue un amor que traspasó la pantalla.

¿Tiene estilista?

No que se sepa, pero es uno de los actores españoles con más estilo. Dicen las malas lenguas que la estilista de Blanca Suárez podría estar echándole un cablecito.

¿Cómo es su estilo?

Tiene un arte especial para mantener un estilo clásico y elegante, pero atreviéndose con todo. Él asegura que para las alfombras rojas le gusta variar estilos y no repetirse, y lo cierto es que lo consigue. Es de los que prefieren cerrar sus looks con tranquilidad y asegurarse de que le quedan bien, pero siempre sorprende a última hora con algún detalle improvisado que hace las delicias de sus fans. Con el paso de los años se ha ido viendo una evolución hacia lo más arriesgando, y hoy en día se le espera como agua de mayo en sus apariciones públicas porque rompe con elegancia los códigos de vestimenta, ¡y cada vez con más seguridad! "He aprendido que a veces ir en contra, suma". Para él la serie Velvet fue un acercamiento crucial al mundo de la moda, y desde entonces opta por divertirse y disfrutar con ella€ y eso se nota. "Me divierte ir cambiando según cada situación", concluye.

¿Su mejor 'look'?

En una de sus últimas apariciones en un programa de televisión, y junto a su actual pareja, sorprendió con un conjunto en pana marrón compuesto por una sobrecamisa y un pantalón (en la imagen). Dos piezas pertenecientes a Pedro de Hierro y firmadas por Álex Miralles, director creativo de la división masculina de la firma. Remató su look con un jersey de cuello cisne en color blanco.

¿Y para el día?

Tiene diseñadores amigos como García Madrid o marcas favoritas como Cortefiel o Pedro del Hierro. Las camisetas, las cazadoras y las sobrecamisas vaqueras son algunas de las prendas que le acompañan habitualmente, y es difícil verle con otra cosa en los pies que no sean unas zapatillas.

Su prenda fetiche

Las zapatillas, sin duda. "Tengo un montón en casa", afirma.