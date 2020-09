"No soy ni el más guapo, ni el más alto, ni el más fuerte, pero sí el más regular"

El extremeño Manuel Romo es un joven de 24 años natural de Badajoz, mide 1,92 metros y está graduado en la doble carrera de Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Además de esto, cursa una beca para jóvenes emprendedores de la Unión Europea en Lisboa. Es el ganador de Mr. International Spain y representa automáticamente a España en el certamen Manhunt International. Como primer finalista quedó el representante de Ourense, Anselmo Menéndez, y en segundo lugar el representante de Granada, Leif Otto Gehrig. El top 5 de finalistas lo completaron los representantes de Navarra, Javier Achaga, y el de Cádiz, Antonio López. Hablamos con el vencedor.

¿Quién es Manuel Romo?

- Un joven estudiante con ganas de crecer y de aprender en el mundo de la empresa y deseoso de vivir nuevas experiencias en el mundo de la moda y el entretenimiento.

¿Por qué se presentó al certamen?

- Me lo habían recomendado amigos que habían participado anteriormente. Es una de esas oportunidades de las que piensas: Ahora o nunca.

¿Qué le pasó por la cabeza cuando escuchó su nombre?

- Sentí escalofríos y una sensación extraña. Felicidad y nervios a un mismo tiempo, pero felicidad absoluta.

¿Esperaba ganar?

- Iba con la ilusión de poder ganar. Trabajé duramente todo el año para prepararme, pero había un grandísimo nivel. Había compañeros con experiencia previa en certámenes y muy bien preparados en todos los aspectos. No estaba nada fácil.

¿Se hubiera tomado a mal no haber ganado?

- En absoluto. Cómo decía durante el certamen, yo ya había ganado por estar allí. Es que había conocido a cincuenta y tres amigos maravillosos. Estaba aprendiendo sobre mi pasión y tenía la suerte de poder representar a mi Comunidad Autónoma. El resultado era solo ponerle la guinda al trabajo realizado, pero la victoria ya estaba conmigo con todo lo vivido este año.

¿Quién era el favorito de los candidatos a su juicio?

- No considero que hubiera un gran favorito, todos mis compañeros estaban muy bien preparados y estuvieron impecables durante la semana del certamen. Fui yo, pero cualquiera de nosotros pudo haber ganado.

¿Fue complicado participar utilizando una mascarilla?

- Sí, era una sensación extraña, sobre todo a la hora de desfilar, porque tienes que conectar con la gente con una sonrisa o una mirada y la mascarilla lo dificulta. Sin embargo, toda la organización de Mr. International Spain hizo un trabajo espectacular cuidando las medidas y normativas para que todo saliera de maravilla, como no podía ser de otro modo. Les felicito.

¿Contó con el apoyo de su familia?

- Sí, por supuesto, de mi familia, mis amigos y todos los extremeños que se volcaron en mi preparación confiando en mí sin pedir nada a cambio. Esta banda que me acredita como ganador es de todos ellos también.

¿En qué otros certámenes va a participar?

- En Manhunt International el año próximo, pero aún no hay fecha ni lugar definido. Daré lo mejor representando a mi país.

¿Disfrutó del certamen?

- Desde el minuto uno, y sin duda lo que más me gustó fue la buena piña que hicimos todos los compañeros, viniendo cada uno de una parte de España, con nuestras diferencias y semejanzas. Conectamos al cien por cien y hemos aprendido mucho los unos de los otros.

¿Le ha dado algún consejo Mr. International Spain 2019, Yeray Hidalgo?

- Sí, tuve la suerte de hablar con él durante el certamen y fue muy amable y campechano. Me dijo que fuera yo mismo, que luchara por mis objetivos y que trabaje duro. Le agradezco sus palabras.

Tras su coronación muchos le han criticado por creer que no es lo suficientemente guapo para ser Mr. International Spain, ¿qué les diría a sus detractores?

- Les doy la razón. No soy ni el más guapo, ni el más fuerte, ni el más alto, pero quizá sí fui el más regular en todas las pruebas que se realizaron en el certamen. Y eso fue lo que me hizo ganar. Agradezco todas las opiniones y críticas, porque me permiten aprender y corregir defectos para un futuro.

¿Qué aporta un Mister International a la sociedad?

- Mi deseo pasa por convertirme en un embajador de la belleza integral de nuestro país, alguien que se preocupa por lo que ocurre dentro de España y que puede llevar los valores de solidaridad, diversidad e integración que nos representan como país fuera de él. Un auténtico orgullo y un compromiso.

Ahora mismo hay un certamen Mr. International Spain, en teoría heterosexual, y un certamen Mr. Gay Pride Spain. ¿Le parece bien esta separación de certámenes a cuenta de la condición sexual?

- Mr. International Spain no hace distinción ni discriminación alguna en ningún tipo de ámbito. Al contrario, apuesta por la integración y la igualdad. Yo soy partidario de todo organismo que apueste por el crecimiento de la sociedad.

¿Cómo fue su trato con el resto de concursantes?

- Formamos una gran piña, una familia. La prueba de ello está en que el primer día todo el mundo llamaba al otro por el nombre de su provincia, y con el paso de los días ya solo se escuchaban los nombres propios. Hice mucha amistad con mis compañeros de habitación, los candidatos de Cuenca y Córdoba, menudos fenómenos, pero creo que he comido y bromeado con todos.

¿Conoció a los candidatos vascos?

- Sí, por supuesto. Estuve interesándome, como buen amante de la gastronomía que soy, por las cuadrillas y las reuniones gastronómicas que hacen. Y ni que decir tiene que ya les he echado el ojo a los Sanfermines [risas].

¿Cómo comenzó en el mundo de la moda?

- Cuando me apuntaron a escondidas a un certamen local. Lleno de nervios y vergüenza probé la experiencia y me encantó.

¿Quiénes son sus referentes?

- Mi madre, por su espíritu luchador y de superación en cada aspecto de su vida. Parece que su día tenga seis horas más que los del resto. Siempre está con una sonrisa en la cara y con una actitud positiva. La admiro.

Es Graduado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho, ¿tiene intención de seguir su carrera profesional por estos derroteros o va a probar suerte con la moda, la televisión o la interpretación?

- Me gustaría seguir formándome en el mundo de la empresa y al mismo tiempo probar suerte en la televisión o la interpretación. Y en la moda, por supuesto. Ya tengo cierta experiencia y quiero seguir aprendiendo y creciendo en ella.

El certamen coincidió con Miss World Spain 2020, que también se celebraba en el complejo de Marina d'Or, ¿le gustó alguna de las candidatas?

- Estábamos enfocados a nuestro certamen y no pudimos conversar mucho con las chicas, pero sí que nos cruzábamos en el comedor. Todas eran muy amables, además de muy guapas, por supuesto. Todas me gustaban para representar a España.

¿Cuál es la parte de su cuerpo que más le gusta y cuál la que menos?

- Me gusta mucho mi sonrisa y la que menos los tobillos. Tuve varias lesiones jugando a fútbol y practicando skateboard de niño y siempre los tengo un poco débiles.

¿Cuida mucho su cuerpo?

- Sí, es algo que tengo dentro de mi rutina diaria. Me gusta comer sano y hacer deporte todos los días. Me permite sentirme ágil y activo durante toda la jornada.

¿Es partidario de la cirugía estética?

- No estoy ni a favor ni en contra de ella. Lo ideal es que todos tengamos la opción de elegir qué hacer con nuestro cuerpo y su cuidado libremente.

¿Cómo tiene que ser la chica que le enamore?

- Extrovertida, sincera, segura de sí misma y con sentido del humor. Si además le gusta practicar deporte y viajar, entonces hay conexión total.

¿Es de los que liga o se deja ligar?

- Se han dado las dos situaciones.