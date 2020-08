El estilo de... Penélope Cruz

¿Quién es ella?

Se llama Penélope Cruz Sánchez, nació en Alcobendas ?(Madrid) en 1974 y es la actriz española con mayor proyección en Hollywood. Comenzó su carrera en la televisión, en Quinta Marcha, y en videoclips musicales. Con el tiempo consiguió convertirse en una de las intérpretes más activas y cotizadas del panorama estatal, con una veintena de películas a sus espaldas, dos de ellas con Oscar (Belle Époque, 1992, y Todo sobre mi madre, 1999) y un premio Goya a la mejor actriz protagonista (La niña de tus ojos, 1998) en su poder. Con el cine español rendido a sus pies se lanzó a la conquista de Hollywood y hoy cuenta con una serie de trabajos que la vinculan a las grandes estrellas del cine mundial.



¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?

Porque después de años paseándose por alfombras rojas a golpe de moños altos y vestidos palabra de honor en los que la sencillez brillaba por su ausencia, en sus últimas apariciones ha apostado por siluetas más relajadas, con menos pedrería y más melenaza suelta.





Se ha hablado casi tanto de su vida personal como de su trabajo. Sus parejas más sonadas han sido Nacho Cano, Gigi Sarasola, Tom Cruise y Matthew McConaughey. En 2007 comenzó una relación con Javier Bardem. Aunque ya habían coincidido en otras películas, la cinta Vicky Cristina Barcelona fue testigo del inicio de un amor que se ha ido consolidando con el paso de los años, y de hecho son una de las parejas más sólidas de Hollywood. A principios de julio de 2010 se casaron en secreto en las Bahamas. Unos meses después llegó Leo, su primer hijo, que nació en Los Ángeles, y en el 2013 repetían experiencia con el nacimiento de Luna, en este caso en Madrid.Sí, siempre ha contado con una profesional de la imagen a su lado, pero su último fichaje ha dado mucho de qué hablar. Se trata de una misteriosa estilista que firma como Gregoria Stylist, pero que cada vez son más las voces que aseguran que, en realidad, se trata de la mejor amiga de Penélope, Goya Toledo, una de las actrices más elegantes del Estado español y que siempre acierta con sus elecciones. Está claro que no se podía haber buscado mejor aliada.Desde el principio, Penélope decidió apostar por los recogidos en el pelo para dejar su rostro despejado. Los vestidos largos con algo de cola, tejidos con brillo y palabra de honor siempre han sido sus favoritos€ hasta ahora. Versace y Ralph & Russo han sido las firmas en las que más ha confiado para pisar la alfombra roja, pero desde que es imagen de Chanel no viste de otra marca, con vestidos que estilizan mucho más su figura. Por su parte, la firma joyera Chopard es la que en más ocasiones ha adornado sus manos y cuello.En los Goya 2020 Penélope Cruz dejó claro que las cosas han cambiado con la llegada de su nueva estilista, y sorprendió con una elección floral para pisar la alfombra que se convirtió en el mejor look de la noche. Se trataba de una creación de la colección otoño/invierno 2019-2020 de Ralph & Russo Alta Costura (en la imagen) con cuerpo entallado y voluminosa falda con cascada de volantes. Sobre el escote y las mangas de tul semitransparente se disponían bordados de flores 3D cortados a mano y cosidos con hilos de seda.Para el día se decanta siempre por estilismos cómodos y sobre todo, discretos. Suele aparecer con vaqueros, bien pitillo o bien de campana, una camiseta o camisa en blanco o negro y una americana o cazadora de cuero. Como complementos, como mucho, un bolso de gran tamaño, unas botas y gafas de sol.Sin duda, los vestidos palabra de honor.