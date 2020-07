Rosalía ficha por Nike

Cuando otros se meten en un caparazón a que escampe el temporal, la cantante Rosalía demuestra que quedarse quieto no conduce a nada y no solo en la música, también en la moda, un campo que ella domina con facilidad y que la lleva a diseñar y a ser imagen de firmas como Nike.



Si hay alguien que sabe de saltos, aunque no sea una atleta, esa es Rosalía, y quizá esa sea la razón por la que la firma deportiva la ha fichado para ser la embajadora de sus icónicas Nike Air Max 90.



"Un salto hacia adelante" es el lema de la campaña que ha actualizado las deportivas con una cámara de aire un 200 por ciento superior a las tradicionales de hace 30 años, que coloca este "clásico renovado" en el imaginario más vanguardista, comentan desde la firma.



Después de lanzar "TKN", el tema en el que colabora el músico estadounidense Travis Scott, logrando un nuevo número 1 en España, la cantante se embarca como embajadora global de la nueva campaña de deportivas, para la que ha sido elegida por añadir "el punto más tradicional y redefinir el estilo clásico" de estas deportivas con las que la firma quiere ofrecer "un aire futurista, que combina tradición y vanguardia", explican en un comunicado.







Rosalía ha subido el vídeo de la campaña a su cuenta de Instagram donde ya atesora más de dos millones de visualizaciones.





La cantante de "Con Altura" es una apasionada de la moda y confeccionó hace dos años una colección cápsula para la firma juvenil del grupo español Inditex "Pull and Bear", con piezas de aire urbano y deportivo, donde destacan camisetas con "picture-prints" y con mensajes bordados.En una gama cromática que partía del blanco y negro como base, sobre la que destacaban colores sólidos como el rojo, el morado, el fucsia o el verde.Rosalía también ha formado parte de la familia de Yves Saint Laurent Beauté, de la que ha sido imagen de su rojo de labios, su tono favorito en las alfombras rojas.