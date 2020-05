Los representantes de Euskal Herria a Mister International Spain

Representantes de Álava, Navarra, Gipuzkoa y Bizkaia ya se están preparando, tanto física como psicológicamente, para ese día. El agraciado que se haga con la banda de ganador podrá participar también en los certámenes de Mister Mundo, Mister International y Manhunt International, todos ellos en 2020. ¿Será uno de nuestros cuatro candidatos el triunfador final? La intención de este reportaje es conocerlos un poco mejor.

El certamen estaba previsto que se llevara a cabo en Marina D'Or, en Oropesa del Mar (Castellón), del 7 al 14 de junio, pero por imperativo de la crisis sanitaria se acordó posponerlo a las mismas fechas pero en el mes de julio y en el mismo sitio. No obstante, si persistieran las actuales restricciones, el certamen no se celebraría hasta agosto, porque una convocatoria de este tipo supone una gran acumulación de personas que hacen inviable su desarrollo en las actuales condiciones. "No solo son 52 hombres y 52 mujeres, sino que además están los delegados de cada provincia y el público que asiste a las galas, aparte de los patrocinadores; es decir, mucha gente, lo que haría imposible su celebración", dice la delegada en Ceuta de Miss World Spain, Estefanía Fernández.

"Iba a ser un evento muy vistoso y llamativo y pensamos que los aplazamientos producirán que sea menos mediático, ya que no se podrán hacer galas a lo grande como inicialmente era la previsión", lamenta Estefanía Fernández sobre esta cita, en la que estarán representadas todas las provincias del Estado español, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El confinamiento ha provocado que algunos candidatos a Mister Internacional hayan tenido que cambiar su planificación, rehusando preparar sus pruebas en el exterior, ya que una de las novedades del certamen no solo son los tradicionales desfiles sino también una prueba de talento. "Estamos cuidando la alimentación al gastar menos calorías por estar en casa, somos más activos en las redes sociales y visualizamos pasarelas de moda para ir aprendiendo trucos", dice el Míster Ceuta, Fran Guerra.

En cualquier caso, entremos en contacto con Aitor Candelas (Bizkaia), Javier Achaga (Navarra), Sergio Iglesias (Gipuzkoa) y Joseba Loyarte (Álava), para ver cómo viven estas fechas previas, aunque inciertas, para su gran cita.

Aitor Candelas, Mister International Bizkaia 2020

Aitor Candelas, candidato por Bizkaia a Mr. International Spain 2020, nació en Amorebieta (Bizkaia) y tiene 23 años. Cursó un grado de técnico en carpintería y mueble y ha trabajado como carpintero durante un año y medio. En la actualidad trabaja en una empresa de alimentación, y como modelo en Madrid, Barcelona y Bilbao. Es un enamorado del surf.

¿Por qué se presenta a Mister International Spain 2020? Pienso que un certamen como este me puede abrir muchas puertas en el tema de la moda. Para mí, además, es un honor representar a Bizkaia.

¿Cuál es su definición de Mister? Hombre completo.

¿Se está preparando de alguna forma especial? Sí, por supuesto, especialmente en la nutrición y en los entrenamientos, dando lo mejor de mí cada día que pasa.

¿Cuáles son sus armas secretas para hacerse con el título? En mi opinión, ya que tengo cierta experiencia como modelo, creo que esto puede ser una de las razones para seguir adelante en el concurso, junto con mi personalidad.

Imagine que está frente a los jurados. ¿Qué razones les daría para convencerles de que usted tiene que ser el nuevo Mister International Spain 2020? Que sería todo un honor poder representar a mi país en el concurso internacional, que he venido aquí para ganar el certamen y que daría lo mejor de mí en cada momento.

Caso de ganar, ¿se dedicaría exclusivamente al mundo del modelaje o esto solo sería una experiencia en su vida? El mundo de la moda es muy corto, pero pienso que debemos dedicarle el mayor tiempo posible. En caso de ganar, tendría claro que al menos durante ese año y el próximo me dedicaría plenamente a ello.

¿Qué les diría a los detractores de este tipo de certámenes? Cada uno piensa de diferente manera y no les diría nada en absoluto.

¿Cree que un buen físico y una cara bonita abren muchas puertas? Creo que un buen físico y una cara bonita suman puntos, pero lo imprescindible es una buena actitud y personalidad.

¿Es esclavo de la moda?



LA FICHA Altura: 1,86 m. Peso: 81 kg. Ojos: Marrones. Cabello: Negro. Estado civil: Con pareja. Instagram: @aitorcandelas. MUY ÍNTIMO Una virtud: Respetuoso. Un defecto: Orgulloso. Un vicio: Viajar. Una afición: El surf. Qué valora de la gente: La humildad.

Javier Achaga, Mister International Nafarroa 2020

Javier Achaga, candidato por Nafarroa a Mr. International Spain 2020, nació en Iruña y tiene 23 años. Se considera un chico muy sociable y de buen corazón. En la actualidad estudia un grado superior en actividades físico deportivas y los fines de semana trabaja en hostelería.



¿Por qué se presenta a Mister International Spain 2020?

Porque sé quién soy, quién quiero ser y hacia dónde quiero proyectarme. Considero que valgo para este mundo y que puedo aportar muchas cosas buenas.



¿Cuál es su definición de Mister?

Ser Mister va más allá de un cuerpo y una cara bonita. Al final, un Mister representa tanto a su comunidad como, si gana el certamen, a su país. Creo que la palabra Mister se define como compromiso y dedicación. Es un cargo noble que ocupas y del que hay que estar orgulloso.



¿Se está preparando de alguna forma especial?

Todos los Mister nos preparamos tanto a nivel físico como mental. Sin lugar a dudas, una de las motivaciones fundamentales es vivir la experiencia y conocer gente nueva, pero sin dejar de lado que estamos en una competición para alzarnos con el título de Mr. International Spain. Esto es algo con lo que tenemos que ir mentalizados, preparándonos previamente la semana de la concentración.



¿Cuáles son sus armas secretas para hacerse con el título?

Creo que el arma más poderosa que podemos tener todos los Mister es ser uno mismo y actuar con naturalidad. Al final, quieren conocer realmente a la persona durante la semana de concentración para poder valorar su potencial. Me considero una persona muy transparente y con buen corazón.



Imagine que está frente a los jurados. ¿Qué razones les daría para convencerles de que usted tiene que ser el nuevo Mister International Spain 2020?

Les diría que voy a ser yo al cien por cien y que voy a aprovechar esta oportunidad al máximo. También les haría ver que me hace mucha ilusión representar a mi país en el certamen internacional y aprovechar las oportunidades que me salgan para dedicarme a esto. Considero que se busca a una persona que no solo se conforme con el título de Mr. International Spain, sino que tenga ambición y quiera seguir mejorando y aprendiendo.



Caso de ganar, ¿se dedicaría exclusivamente al mundo del modelaje o esto solo sería una experiencia en su vida?

Me encantaría dedicarme solo a la moda si fuera posible. En caso de que no, tengo mis estudios, con los que puedo seguir adelante.



¿Qué les diría a los detractores de este tipo de certámenes?

Que no juzguen sin conocer a las personas que hacen posible que eventos así salgan adelante y que den una oportunidad a este tipo de citas, porque de ellas siempre se puede sacar algo positivo.



¿Cree que un buen físico y una cara bonita abren muchas puertas?

Al final, como en cualquier trabajo, tienes que tener unos requisitos mínimos. Dependiendo de la marca para la que quieras trabajar exigirán un estereotipo u otro. Por suerte, existe la diversidad en este trabajo y el mercado es muy amplio.



¿Es esclavo de la moda?





LA FICHA Altura: 1,85 metros. Peso: 81 kg. Ojos: Marrones. Cabello: Negro. Estado civil: Soltero. Instagram: @javierachaga MUY ÍNTIMO Una virtud: Asertivo. Un defecto: Cabezón. Un vicio: Ver series. Una afición: Pasar el tiempo con sus seres queridos. Qué valora de la gente: Su corazón.

Sergio Iglesias, Mister International Gipuzkoa 2020

Sergio Iglesias, candidato por Gipuzkoa a Mr. International Spain 2020, nació en Bilbao y tiene 28 años. Es técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas, y propietario de una empresa dedicada a la preparación física y el bienestar de las personas. Juega al baloncesto profesionalmente.

Sergio Iglesias, candidato por Gipuzkoa a Mr. International Spain 2020, nació en Bilbao y tiene 28 años. Es técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas, y propietario de una empresa dedicada a la preparación física y el bienestar de las personas. Juega al baloncesto profesionalmente.



¿Por qué se presenta a Mister International Spain 2020?

Creo que a lo largo de mi vida, pese a haber tenido muchísimas piedras en el camino, lo que siempre me ha hecho seguir adelante son mis ganas de ser una mejor versión de mí mismo. Me he ido marcando objetivos paso a paso hasta conseguirlos, solidificando esos cimientos y yendo a por más. Disfrutar de una gala nacional es mi siguiente objetivo, y con esto no quiero decir ganar, porque me parecería presuntuoso y una manera de minusvalorar a mis 51 compañeros sin conocerlos. Lo que sí tengo claro es que estoy dando, y daré, mi doscientos por cien para ser la mejor versión de mí mismo, y deseo que eso sea lo necesario para cumplir los requisitos, hacerme con el título y tener el orgullo de representar a España en un certamen internacional.



¿Cuál es su definición de Mister?

Para mí, ser Mister es mucho más que una cara o un cuerpo bonitos. En mi caso, trato de ser un referente social en el que se puedan identificar el resto de personas para propulsar un cambio a través de una plataforma como Mr. International Spain. Por ejemplo, Mr. International Spain 2017 rompió un estereotipo eligiendo un Mister con veintiséis tatuajes en el cuerpo.



¿Se está preparando de alguna forma especial?

Estoy llevando mi preparación física de la mano de un entrenador personal, controlando la alimentación y con un entrenamiento detallado en base a nuestros objetivos. También intento calcular, dada la situación actual, las semanas previstas de cara al certamen para llegar en el mejor punto posible. Además de lo físico también me estoy preparando psicológicamente, tanto para representar a Gipuzkoa como, llegado el caso, a España a nivel internacional. Todo esto, conlleva tener una actitud y una imagen que marque la diferencia y deje al país en buen lugar.



¿Cuáles son sus armas secretas para hacerse con el título?

Bueno, si las revelase ya no serían secretas (risas). Para mí, la clave es ser natural. Me considero una persona que va de cara, humilde, extrovertida y proactiva, así que simplemente seré yo mismo.



Imagine que está frente a los jurados. ¿Qué razones les daría para convencerles de que usted tiene que ser el nuevo Mister International Spain 2020?

Si tuviese la oportunidad de estar frente al jurado trataría de transmitirle por qué estoy realmente aquí. Actualmente mi meta es representar a España, ya que considero que puedo hacer un gran papel dando la mejor versión de mí mismo con la ayuda de una gran organización como es Mr. international Spain. Me considero un chico trabajador y comprometido, por lo que lucharé hasta el final siendo siempre fiel a mi estilo de vida.



Caso de ganar, ¿se dedicaría exclusivamente al mundo del modelaje o esto solo sería una experiencia en su vida?

El mundo de la moda me apasiona, así que me encantaría poder vivir y dedicarle el cien por cien de mi tiempo. Mr. International Spain es un tren al que debo conseguir subirme para emprender ese camino, puesto que es un gran escaparate, pero lamentablemente es complicado vivir toda la vida de ello. Tengo un plan B totalmente compaginable: soy una persona emprendedora que abrirá próximamente un centro de entrenamiento personal, porque me gusta ayudar a las personas a conseguir sus objetivos y hacerles sentir mejor consigo mismas.



¿Qué les diría a los detractores de este tipo de certámenes?

Que hay dos tipos de detractores frente a ellos: los que conocen su funcionamiento y los que no. Respecto a los que no lo conocen pero sin embargo se toman la libertad de criticarlo, y son la mayoría, les diría que no prejuzguen a los demás como no les gustaría que lo hiciesen con ellos. Y si una vez conocido el certamen, a la organización, a los candidatos, etc. deciden criticar en lugar de valorar el trabajo que se realiza detrás de una pequeña gala, que es lo que se ve, pues adelante, que expresen libremente que no están de acuerdo con esa actividad, pero siempre desde el respeto que todos merecemos.



¿Cree que un buen físico y una cara bonita abren muchas puertas?

Considero que pueden ser una buena carta de presentación, pero si no hay nada bajo ese pecho o ese cabello, de poco sirve una cara bonita.



¿Es esclavo de la moda?





LA FICHA Altura: 1,93 m. Peso: 94 kg. Ojos: Azul. Cabello: Rubio. Estado civil: Soltero. Instagram: @S.I.L._24 MUY ÍNTIMO Una virtud: La perseverancia . Un defecto: Ambicioso. Un vicio: Las motos. Una afición: Viajar. Qué valora de la gente: La lealtad.

Joseba Loyarte, Mister International Araba 2020 Qué valora de la gente: La lealtad. No me considero así, pero la moda me parece importante. Me hace sentir bien conmigo mismo y creo que a todos nos gusta vernos bien.

Joseba Loyarte, candidato por Araba a Mr. International Spain 2020, nació en Donostia y tiene 21 años. Aparte de estar cursando un grado en Periodismo en la Universidad del País Vasco, es entrenador de hockey sobre hierba y amante de otros deportes, como el ciclismo o la natación. Es propietario de una tienda online y trabaja como modelo de pasarela y publicidad.



¿Por qué se presenta a Mister International Spain 2020?

Si digo la verdad, jamás se me había pasado por la cabeza presentarme a un certamen así, pero un día el director de la agencia de modelos a la que pertenezco me hizo saber que había sido seleccionado para Mr. International Spain, algo que me sorprendió gratamente y me costó asimilar.



¿Cuál es su definición de Mister?

Empatía y principios sólidos basados en valores éticos y sociales.



¿Se está preparando de alguna forma especial?

Sinceramente, no. Soy una persona que físicamente se cuida siempre. Me apasiona el deporte, juego a hockey hierba en el club Kale Lagunak, y esto me ha enseñado a ser disciplinado en cuanto a mantener una rutina diaria de entrenamiento físico, así como a cuidar mi alimentación. Una alimentación sana y equilibrada es fundamental para la salud y para mantener un buen estado físico. En cuanto a lo mental, me he puesto en contacto con antiguos participantes y ganadores del certamen para hacerme una idea de lo que me puedo encontrar una vez llegue allí.



¿Cuáles son sus armas secretas para hacerse con el título?

Mi personalidad y mi facilidad para conectar con la gente. Soy cercano y extrovertido, y creo que eso me puede ayudar. Además, trabajar como modelo y haber estudiado teatro hace que disfrute de estar en los escenarios de cara al público. Me siento seguro.



Imagine que está frente a los jurados. ¿Qué razones les daría para convencerles de que usted tiene que ser el nuevo Mister International Spain 2020?

Fundamentalmente, dos. La primera es mi total convencimiento de que encarno los valores que se le piden al ganador de este certamen. En segundo lugar, creo que puedo defender de manera exitosa dicho título en la final de Mr. International.



Caso de ganar, ¿se dedicaría exclusivamente al mundo del modelaje o esto solo sería una experiencia en su vida?

Me encantaría poder dedicarme exclusivamente a esto, pero al llevar ya unos años en él sé que no es nada fácil. Mi intención es acabar mis estudios de Periodismo, ya que en el futuro me gustaría trabajar en algún medio audiovisual. Me atrae mucho la televisión.



¿Qué les diría a los detractores de este tipo de certámenes?

Todavía es habitual por parte de cierta gente juzgar a los concursantes de estos certámenes de belleza como si solo fuéramos un rostro bonito o un cuerpo moldeado, como si eso fuera incompatible con tener inquietudes culturales o sociales. Pero no es así. Hoy en día, no solo se juzga el físico y una cara bonita; la personalidad es un punto que se tiene muy en cuenta, así como las inquietudes personales de los participantes. Actualmente se da mucha importancia a la persona que hay detrás de ese cuerpo. Con los años, el físico, lógicamente, decae, pero se mantiene la persona. En el certamen también se valora todo esto.



¿Cree que un buen físico y una cara bonita abren muchas puertas?

Claro que te abren puertas. Al fin y al cabo, la primera impresión es importante, pero si detrás de un buen físico no hay una base, unos valores y una personalidad firme, el físico acaba quedando en un segundo plano. Eso sí, también pueden cerrarte puertas por culpa de la envidia.



¿Es esclavo de la moda?