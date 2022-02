Una mujer baja a diario al metro de Londres para escuchar la voz de su marido fallecido

Hay historias de amor largas, efímeras, románticas, apasionadas... Las hay que dejan una huella muy profunda. Este es el caso de la vivida por Margaret McCollum, una mujer británica, que sigue bajando a diario a una estación del metro londinense para escuchar la voz de Oswald Laurence, su marido ya fallecido.

Y es que él fue quien puso voz a la advertencia "Mind the GAP, please" (Cuidado con el GAP, por favor), en la que se alerta a los viajeros sobre el agujero que queda entre el andén y el tren. Fue grabada en el año 1950 y se suele escuchar en todas las estaciones de metro.

Advertencia 'Mind the GAP', escrita en el suelo en una estación de metro. Pixabay



Oswald era actor y falleció en 2006 a los 86 años. Margaret, que quedó destrozada tras la muerte de su marido, solía bajar con frecuencia a la estación Embankment y escuchaba su voz, lo que le reconfortaba cuando él ya no estaba.

Esto sucedió durante nueve años, ya que la compañía de transportes de Londres decidió cambiar el anuncio por una nueva grabación. "Desde que murió me sentaba y esperaba el próximo tren para escuchar su voz", declaró McCollum a la cadena de noticias BBC.

En ese momento, la mujer se puso en contancto con la compañía de transportes, quien le confirmó que el anuncio de su marido había tenido que ser retirado al ser incompatible con el nuevo sistema de reproducción.

Margaret les sugirió si podría conseguir una copia del anuncio con la voz de su marido. Así, conmovidos por la historia, localizaron la grabación y, además de regalarle un CD con el anuncio para que pudiera conservarlo como un gran tesoro, decidieron restaurarlo en la estación de Embankment.

De esta manera, mientras la voz en off de todas las estaciones de metro de Londres está digitalizada, en la estación de Embarkment, en la que Margaret se sienta a escuchar la voz de su esposo, aún se puede escuchar una y otra vez a Oswald repitiendo "Mind the GAP, please", el mejor regalo para su mujer.