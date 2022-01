La misteriosa enfermedad que afecta a los perros que pasean por una playa de Inglaterra

Preocupación en el Reino Unido por una misteriosa enfermedad que afecta a los perros de la costa de Yorkshire. Según ha informado 'The Guardian', dueños y veterinarios han alertado durante los últimos días sobre una aumento de las afecciones que se han dado entre los animales que han paseado por las playas de esta región británica.

La enfermera veterinaria Brogan Proud mandó este lunes a través de Facebook un mensaje a los propietarios de los perros y les pidió que no llevasen a sus mascotas a esta playa tras detectar un aumento de los canes que ingresan con síntomas que incluyen "enfermedad grave, vómito y diarrea".

Copper, un beagle spaniel de nueve meses, comenzó a vomitar después de dar un paseo por la playa de Fraisthorpe, en East Reading, hace unos domingos, junto a su dueña Ashley. "Le dieron un pinchazo contra la enfermedad que ha ayudado", aclaró.

"La enfermedad se está extendiendo"

Tanto Proud como el resto de veterinarios de la zona han tratado en las últimas dos semanas más de 150 casos de perros que han enfermado tras pasear por una de las playas de esta región. Ashley dio la voz de alarma y atrajo a varios dueños de perros que compartían los mismos síntomas que Copper. "Sus perros entonces portan ese virus, esa bacteria o ese problema. Y, por lo que puedo ver, ya no se mantiene en la costa, se está extendiendo", señaló Proud.

El cachorro Copper. Ashley Brown

La veterinaria indicó que es muy probable que si la enfermedad se debe a un virus o una bacteria se propagará en la orina, las heces o en la muda de su pelaje. "Y todos sabemos cómo les gusta a los perros conocerse y saludarse: nariz con nariz, tocarse el trasero y todo tipo de cosas", afirmó.

Aunque de momento no se haya demostrado que haya un vínculo directo entre las playas de Yorkshire y la enfermedad que afecta a los perros, los veterinarios ya han pedido a los dueños que no paseen a sus mascotas por estos parajes hasta que no finalicen las investigaciones.