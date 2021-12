Un mujer irá a la cárcel por publicar una fotografía artística con su hijo en la que aparecía desnuda

Rosemond Brown, una actriz popular de Ghana, tendrá que ingresar en risión por publicar en redes sociales una fotografía artística con su hijo y en la que aparece desnuda.



Los hechos se remontan a junio de 2020, cuando subió a sus redes una imagen junto a su hijo para felicitarle el séptimo cumpleaños. En ella, ambos se miran a los ojos mientras entrelazan sus manos.



Los funcionarios de Ghana han acusado a Brwon, también conocida como Akuapem Poloo, de violencia doméstica y publicación de material obsceno.



La jueza dictaminó que "al tribunal le molesta la publicación de fotos de desnudos en las redes sociales". "No hay duda de que, aparte de la violación, la profanación, la agresión física, la publicación de material obsceno va en aumento", concluyó, en unas declaraciones recogidas por 'The New York Post'.





Un segundo tribunal se reafirma

La sentencia le condena ay, aunque ella apeló, el Tribunal Superior ha ratificado la condena y ha asegurado que no es excesiva.Entretanto, la mujer ha compartido un mensaje en redes sociales en el que. "Hijo, te amo y dios está contigo siempre. Se bueno hasta que mami vuelva", escribe.La actriz ha aprovechado para agradecer todo el"Gracias a todos por su amor y su apoyo, especialmente a los medios y a las celebrities que sigan mostrando su amor y su apoyo".