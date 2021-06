Prohíben a una chica llevar un 'top' durante un entrenamiento

Una joven se hizo viral por un vídeo que compartió en su cuenta de TikTok @shelby.bellz, en el que critica a su gimnasio local por "avergonzarla" después de que la echaran del recinto por "mostrar su barriga".



Shelby Rodriguez, de 26 años, de Alberta, Canadá, se filmó a sí misma rompiendo a llorar mientras relataba el incidente "vergonzoso" y explicó que le dijeron que abandonara las instalaciones del gimnasio con su rutina de entrenamiento a la mitad.



A la joven le dijeron a su llegada al gimnasio que su atuendo violaba el código de vestimenta, que prohíbe los tops, pero dijo que la recepcionista le dio permiso para entrar.



Unos 15 minutos después el coordinador del programa le ordenó a Shelby que saliera del gimnasio. "Entonces, fui a la señora de la recepción y me dijo que tienen una política por la que no puedes usar sujetadores deportivos en el gimnasio, que no puedes mostrar tu barriga", explicó Shelby entre sollozos.



"Está bien por esta vez, pero solo para que lo sepas para la próxima", dice Shelby que le dijeron finalmente. "Así que pensé, está bien, y fui a hacer mi entrenamiento. Pero cuando estaba en la cinta, el coordinador del programa se me acercó y me pidió que me fuera. Estoy tan avergonzada", dijo la chica.





