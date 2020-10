Decenas de cangrejos de 40 centímetros invaden una parrillada familiar en Australia

La barbacoa de una familia en la isla de Navidad (Australia) fue interrumpida inesperadamente por decenas de cangrejos gigantes. Los crustáceos, que a pesar de que llegan a medir 40 centímetros de largo y pesar hasta 4 kilos son inofensivos, rodearon a los comensales, probablemente atraídos por el olor de la comida.





Dozens of robber crabs invade family's campsite looking for food ?? pic.twitter.com/2yqAxfloSF