Un hombre, encuentra un cerebro, paseando por una playa de Wisconsin

Un residente de la ciudad estadounidense de Racine (Wisconsin) encontró un cerebro envuelto en papel aluminio en la playa, según informaron medios locales. El artista y constructor Jimmy Senda, de 47 años, camina habitualmente por las playas en busca de pedazos de vidrios arrojados por el mar para usarlos en sus esculturas. Este martes, salió a dar un paseo por una de las playas locales y descubrió que las olas habían arrastrado un paquete de papel aluminio atado con una banda de goma rosada."Realmente no sé cómo explicarlo. Yo estaba como, '¿Qué es esto?'. Me encontré con este paquete cuadrado, envuelto en papel aluminio, y alrededor tenía una banda de goma rosa. La curiosidad se apoderó de mí, así que lo abrí y parecía una pechuga de pollo, algo así. Tardé un poco en darme cuenta de que se trataba de un cerebro", contó Senda. El hombre se puso en contacto con algunos funcionarios y les consultó al respecto. "Me dijeron: 'Sí, eso es un cerebro'", recordó Senda. Llamó a la Policía. Los agentes respondieron de manera similar: "Sí, parece un cerebro". No obstante, el médico forense a cargo determinó que el cerebro encontrado en la playa por Senda no es humano, matizó Fox News. Por el momento, las autoridades sostienen que se desconoce de qué de animal proviene.