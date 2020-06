Establece un récord al pasar cuatro horas con la cara cubierta de abejas

India - Un hombre originario de Kerala (India) ha establecido un nuevo récord Guinnes tras pasar cuatro horas con la cabeza y parte del torso completamente cubiertos por miles de abejas. Naure MS, un criador de abejas de 24 años de edad, ha establecido una nueva marca tras superar en 10 minutos y cinco segundos el anterior récord. "Son mis mejores amigas, espero que otros las lleguen a amar a las abejas como yo lo hago", dijo MS al Daily Mail. Según el protagonista, fue su padre quien le entrenó desde los 7 años para poder superar el reto. "Mi padre me dijo que mantuviera la calma, que interactuara con ellas sin temerlas. Lo más importante es no ponerse nervioso", dijo MS. Según los organizadores del certamen, el hombre tuvo una capa de piel adicional compuesta por más de 60.000 de abejas. Lo más asombro de la prueba fue que no sufrió la picadura de ninguno de estos insectos alados. "Tiene un don especial con los insectos", aseguraron desde la organización.