Una mujer encuentra una 'cápsula del tiempo' escondida hace 30 años

inglaterra – La británica Kimberley Colbeck, de 36 años, quedó sorprendida y emocionada después de que se encontraran notas secretas que escondió en las paredes de su antigua casa en la localidad de Guiseley en 1987, cuando tenía tan solo 3 años. Los constructores que renovaron el edificio encontraron estas cápsulas de tiempo perfectamente conservadas durante todos estos años. Colbeck vio una publicación de Facebook sobre el hallazgo y se dio cuenta de que pertenecían a su familia. "Lloré cuando vi la nota por primera vez", compartió la mujer, citada por medios locales. Dijo que escondió los mensajes junto con sus hermanos Andrew, entonces de 12 años, y Christopher, de 8.





