Bate un récord mundial de bici estática tras pedalear 12 días seguidos

palma – El empresario británico Ben Miles ha entrado en el libro Guinnessde los Récords al pedalear más de doce días seguidos, con descansos de 5 minutos cada hora, sobre una bicicleta estática en Mallorca. Miles, de 39 años, batió un registro anterior fijado en once días, a las 12.40 horas de ayer, aunque continuará pedaleando hasta las 17.00 horas de hoy "para ampliar el récord", declaró a Efe. "Estoy agotado al cien por cien, pero muy contento, feliz, y muy agradecido a todo mi equipo que ha hecho posible entrar en el libro Guinness", explicó. "Ha sido muy duro, quizás cuando peor lo pasé fue el pasado domingo. Me sentía muy cansado, incluso perdí la concentración al aumentar el ritmo de pedaleadas", dijo Miles, natural de la ciudad inglesa de Notthingham. Tras superar la marca anterior, Miles se puso en contacto por videoconferencia con los responsables del libro Guinness de los Récords para comunicar el éxito de su iniciativa. Pedaleó en tramos de una hora a un ritmo mínimo, con descansos de 5 minutos, asistencia médica y siempre con dos testigos que se relevaban cada cuatro horas para seguir sus evoluciones. Batió el récord Guinness, además, bajo el lema The Solution for Pollution con el objetivo de "concienciar a la sociedad de la necesidad de cuidar y preservar el medioambiente", señaló Ben Miles.