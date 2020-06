Condenada tras apuñalar a su amante por no llamarle el día de su cumpleaños

reino unido – Un escueto mensaje de texto de "feliz cumpleaños" llevó a una británica de 46 años a apuñalar a su amante en un ataque de celos, dejando que se desangrara en el suelo, informa Daily Mail. La mujer acaba de ser condenada a 6 años de prisión por estos hechos, ocurridos el 3 de mayo de 2019. Janet Kearns, madre de dos hijos residente en Mánchester, cumplía años aquel día y se enfureció cuando Alan Pearce no la telefoneó personalmente para desearle un feliz cumpleaños, por lo que supuso que la estaba engañando con otra mujer en aquel momento.





