El cocodrilo de Valladolid, del Pisuerga a Twitter

Desde que se reportaron varios avistamientos de un cocodrilo en Simancas (Valladolid) el pasado sábado, la Guardia Civil y la Policía Local de Simancas ha desplegado una dispositivo de búsqueda del animal.



Drones, cebos y cámaras tanto de vigilancia como termográficas se han incorporado este miércoles a la búsqueda del reptil. Así, continúa la investigación tras los trabajos realizados por los rastreadores profesionales, quienes negaron la compatibilidad de los vestigios encontrados con la presencia de este tipo de animal, aunque sin descartarla del todo, según ha informado Europa Press.



De este modo continuará la búsqueda hasta poder descartar con el mayor porcentaje de fiabilidad la presencia del reptil en la zona de Pesqueruela.



Con esta finalidad se ha procedido a la colocación de varios cebos, así como de cámaras de vigilancia que se mantendrán, al menos, un par de días. Además, se revisarán los márgenes del río con cámaras termográficas y con la ayuda de un dron.



La búsqueda y las distintas teorías, entre ellas, que el animal se trata de una nutria y no de un cocodrilo han dado pie a diversas bromas y memes en las redes sociales. Y es que el propio cocodrilo se ha incorporado a Twitter desde donde bromea sobre la situación.





A ver, que no os enteráis. Soy del Nilo, pero crecí en Valladolid. Vamos, que soy adoptado.

Disculpadme, pero ese no soy yo. Os ruego un poquito de rigor periodístico. https://t.co/mtbts7xQC3

Tanta fama me ha dado hambre. Si alguien quiere venirse a darse un baño al Pisuerga esta noche, lo recibiré encantado.

Pues me he encontrado todas las panaderías cerradas. Ya me diréis qué cenan hoy mis hijos. https://t.co/ECYjwOj3iK