Los mejores memes del cocodrilo en el río Pisuerga en Valladolid

Durante el pasado fin de semana varias personas manifestaron haber visto a un cocodrilo en la zona del río Pisuerga, lo que motivó que la Guardia Civil y la Policía Local de Simancas emprendieran la búsqueda del animal, para lo que ayer contaron con el apoyo de un dron, según explicaron fuentes de la Policía Municipal.



Durante la jornada del domingo, alcaldes de varios municipios cercanos a Simancas redactaron bandos para alertar a la población del peligro que puede suponer la presencia del reptil en la zona y la importancia de no acercarse al río, sobre todo en los casos de pescadores y piragüistas.



Sin embargo, este lunes, el jefe del Servicio de Rastreo Forestal de la Asociación Chelonia, Fernando Gómez, ha asegurado este lunes que los indicios observados hasta ahora en el lugar donde varias personas han dicho haber avistado un cocodrilo no corresponden a un reptil de gran tamaño.



Rastreando, leyendo el terreno, no hay indicios de un reptil grande, pero "eso no significa que no esté", ha manifestado Gómez en declaraciones a los periodistas.



Realidad o no, las redes sociales no han tardado en reaccionar con humor a la posibilidad de un cocodrilo por dichos lares:







- Vine unos días a España por trabajo pero me pilló todo lo del coronavirus y no pude volver al Nilo. Y ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid... Hago un poco de turismo por la zona, sabe usted? pic.twitter.com/QPy1TTOc0b — Duben ® (@RCPel_pupen) June 8, 2020

No abandonéis cocodrilos en el Pisuerga #ellosnoloharian pic.twitter.com/owGDqNSGaY — Javier PS (@alfjav10) June 8, 2020

Junio 2020: lees sobre un cocodrilo en el Pisuerga-Duero y ni levantas una ceja ya. — Entropía (@caosasumido) June 8, 2020

La Leyenda del Pisuerga soy yo. pic.twitter.com/zgKNU2iZge — Cocodrilo del Pisuerga (@cocodelpisuerga) June 8, 2020

- Está usted de turismo?

+Si ,estoy aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. pic.twitter.com/iaWnYrbViP — NO ME LLAMES SEÑORA ???? (@sermadrede2) June 8, 2020

Cómo puede haber un cocodrilo en el Pisuerga y un Rambo en Requena? Necesitamos vacaciones — Inma Carretero (@Lacarreter) June 8, 2020

Volved el presuroso pensamiento

a las riberas de Pisuerga bellas:

veréis que aumentan este rico cuento

claros ingenios con quien se honran ellas.

Ellas no sólo, sino el firmamento,

do lucen las claríficas estrellas. (M. de Cervantes) pic.twitter.com/2INHGJtCno — Jose María Nieto (@HUMORJMNIETO) June 8, 2020

— Y el cocodrilo del Pisuerga ¿no le da miedo que bucee debajo de usted?...

— ¡A patadas me defiendo! pic.twitter.com/f1t4ncGe2f — Mayro N.O.M. (@frikidance) June 8, 2020

-¿Y qué hace por el Pisuerga?

-Hasta que acabe la fase tres no puedo volver al Nilo. pic.twitter.com/APOMO27Ssw — Anacleto Panceto ???? (@Xuxipc) June 8, 2020

¡¡¡Aclararse por favor!!!

¿Lo de Pisuerga lo dejamos en Cocodrilo, Nutria o Pulpo?

????????#Pisuerga pic.twitter.com/m3OO5hbO5J — Er Primo Pedro (@ErPrimoPedro) June 8, 2020

El Rambo de Requena contra el Cocodrilo del Pisuerga.

Próximamente en los mejores cines. — Gwailo Impertinente (@Botifler4ever) June 8, 2020

Aprovechando que el cocodrilo pasea por el Pisuerga...?? pic.twitter.com/730P4NLmOy — Carmen Celdrán?? (@carmenceldran) June 8, 2020

Coño !!

Pues es verdad lo del cocodrilo Ness en el Pisuerga ?????????? pic.twitter.com/8BmxOPH20d — MALPARIT ?? (@MALPARIT6) June 8, 2020