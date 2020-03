Jata, la editorial que cambió su vida

NUNCA imaginó que Jata, el monte situado entre Bakio y Mungia en el que se perdió por primera vez siendo un niño, sería el nombre de un proyecto con el que alcanzaría la felicidad perdida. Profesor de Botánica en la UPV/EHU, Gustavo Renobales, dejó la docencia tras treinta años ejerciendo y decidió en 2014 dar vida a una editorial especializada en publicaciones de naturaleza, botánica... "Estaba bastante cansado y necesitaba hacer algo diferente. Entonces se me ocurrió montar la editorial que bauticé con el nombre de mi monte preferido. Después de haberme perdido durante muchos años en otros muchos sitios es bueno recordar dónde fue la primera vez", reflexiona. Preguntó a editores, se fue a Madrid... y después de comprobar que era factible el proyecto se lanzó a ponerlo en marcha. "Aquí no había mucho en el mercado. No estaba muy bien tratado. Los primeros libros salieron un año más tarde".

Animales, mitología, plantas... Entre los libros que ha editado no todos están relacionados con la botánica, pero lo que pretende es que "todos sean divulgativos". En opinión de Renobales en este ámbito existen bastantes guías, pero no tanto divulgación científica seria. "Hay mucho en neurobiología, en física... en esas materias que son mucho más difíciles. Son más llamativas, hay mucho de matemática... pero de historia natural, aves o plantas hay muchos libros más bien dudosos. Los secretos de esto, los misterios de lo otro... pero los libros que publicamos nosotros tienen detrás gente muy solvente...", aclaró.

Después de toda una vida dedicada a la enseñanza lanzarse a una aventura así no es fácil y precisa de riesgos. "No tengo cargas familiares y eso, sin duda, ayuda mucho a la hora de renunciar a una estabilidad y poner en riesgo el futuro. En este aspectos me sentía libre para hacerlo", explica.

Su entorno más cercano intentó quitarle la idea de la cabeza, pero Gustavo no se dejó convencer. "Los compañeros de la universidad me dijeron que no lo hiciera, que era una imbecilidad. Por una vez no hice caso a nadie", dijo rotundo.

Renobales llevaba tiempo siendo infeliz y en esa tesitura, según asegura, solo queda una cosa: dar la vuelta a la vida y tomar una decisión que lo cambiase. "No es fácil, pero si lo que ves al otro lado son las vías del tren, al final no tienes más que lanzarte y tomar la decisión", comenta. Para él, Jata fue un escape. Aunque era consciente de que la historia empresarial en la que se metía tenía sus riesgos y podía salir mal, era tal la necesidad de encontrar una vía de escape que solo intentarlo ya merecía la pena: "Vida solo hay una. A veces es posible que no se pueda cambiar porque hay otras prioridades. En esos casos solo te queda la resignación, pero si ves que tienes una posibilidad, no lo dudes y hazlo", recomendó.

Para Gustavo su vida cambió a partir de 2015. La creación de Jata marcó un antes y un después en su carrera profesional, principalmente en su vida. "Desde entonces soy una persona diferente, sonrío... Después de muchos años volvía a ser una persona alegre". Son muchos los libros especiales que ha editado bajo el paraguas de su editorial, pero La historia natural de Selborne es uno sus preferidos. "Si en mi época de estudiante hubiese tenido una lista de libros de este nivel, habría sido muy diferente", reconoce. Mientras tanto, lo que más se vende es uno de plantas titulado El elogio de la planta, un libro que Gustavo califica como "maravilloso" y que hace una reflexión sobre lo que son las plantas.

