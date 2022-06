Winona Ryder desvela que tuvo que ir a terapia tras romper con Johnny Depp 

Winona Ryder es una de las actrices más conocidas de Hollywood, cuenta con una gran carrera a sus espaldas y actualmente triunfa en su papel de Joyce Byers en 'Stranger Things', entre otros proyectos.



Ahora ha concedido una entrevista a la revista Harper's Bazaar en la que, al margen de su faceta profesional, hace varias confesiones acerca de su vida personal, entre ellas, una relacionada con uno de sus ex más famosos, el polifacético actor, Johnny Depp, y confiesa que pasó por mucho "dolor" tras su ruptura en 1993, motivo por el que decidió acudir a terapia durante un tiempo.





WINONA RYDER DESVELA QUE FUE A TERAPIA TRAS ROMPER CON JOHNNY DEPP: "NUNCA HE HABLADO DE ESO"

y solo un año después la pareja decidía comprometerse.Sin embargo, nunca llegaron a casarse yy al actor cambiando su famoso tatuaje 'Winona Forever' por 'Wino Forever' (borracho por siempre)., aunquepor primera vez en el citado medio. Recuerdo que Michelle (Michelle Pfeiffer) me dijo: 'Esto va a pasar'. Pero no pude escucharlo.. Hay una parte de mí que es muy privada.", explica Winona, yDurante la entrevista que ha concedido a Harper's Bazaar también explica cómo fue el proceso de curación, una técnica con la que era amable con una versión más joven de ella misma: "Recuerdo, estaba interpretando a este personaje que termina siendo torturado en una prisión chilena (The House of the Spirits). Miraba estos moretones y cortes falsos en mi cara y luchaba por verme a mí misma como una niña. '¿Estarías tratando a esta niña cómo te estás tratando a ti?'.", concluye su relato sobre uno de los momentos más oscuros de su vida.A pesar de su ruptura,