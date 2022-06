Koldo Royo, el cocinero vasco que triunfa en TikTok

Nunca es tarde para reinventarse, eso es justo lo que debieron pensar muchos profesionales durante la pandemia y el confinamiento, un tiempo que algunos dedicaron a salir de su zona de confort y probar cosas nuevas, e incluso hubo quién quiso probar suerte en el mundo de las redes sociales, como es el caso del chef vasco Koldo Royo.

El cocinero, igual que hicieron otros compañeros de profesión como Jordi Cruz, que trasladó la cocina a su casa y hacía directos desde allí, se lanzó al mundo de las redes sociales y a sus 63 años ha conseguido convertirse en toda una estrella en TikTok, donde tal y como él mismo explica en declaraciones al diario 'El Mundo' ha triunfado gracias sus recetas "sencillas, sabrosas y divertidas".

ROZANDO EL MILLÓN DE SEGUIDORES EN TIKTOK



Aunque cuando se abrió una cuenta en la red social con 62 años y una estrella Michelin, su idea no era convertirse en 'influencer', actualmente puede presumir de contar con cerca de un millón de seguidores, concretamente, 886.400, y más de 9.5 millones de 'likes', algo que consigue sacarle una sonrisa.

"Tenía 62 años y no pretendía petarlo", confiesa en la entrevista concedida al medio citado anteriormente, sin embargo, tras su gran experiencia en TikTok, quiso probar también en otras plataformas como Instagram o Facebook.

Sus recetas son vistas y reproducidas por miles de personas a través de internet, pero Koldo prefiere ser humilde y asegura que no se considera para nada un 'influencer'.

"No me considero influencer porque no influyo ni en mi casa a la hora de comer. No vivo si no puedo comunicarme con otras personas", desvela, justo, la razón por la que decidió lanzarse y empezar en TikTok, su primera red social, aunque su trabajo lleva mucho más tiempo en internet, concretamente, desde 1995.

Sin embargo, de la corta andadura del chef en redes, lo que más llama la atención es que él, a diferencia de otros cocineros, no se dedicó a elaborar recetas mediante directos durante la pandemia, sino que prefirió ayudar acudiendo a algunos comedores sociales.

"Yo no me podía poner a hacer una tarta sabiendo que había tanta gente pasándolo mal, especialmente en la hostelería. Todo el mundo tiene que comer y mi misión es ser esa persona de cercanía que hoy falta en la cocina, como hacían antes las abuelas", cuenta el cocinero en la citada entrevista.

Además, asegura que está encantado con su presencia en redes y prefiere dedicarse a la gente que a ganar nuevos galardones como otra estrella Michelin: "El problema de las estrellas es que te las dan por ser quien eres y luego te quitan la autenticidad para pedirte que seas otra cosa. Que si no tiene sumiller, que si no hace esto... Bueno, entonces, ¿por qué me la diste? Al final son como los Ondas, premios que se dan y se vuelven a dar al año siguiente. No se pierden", concluye, antes de hablar del libro que acaba de sacar al mercado, 'Las recetas de Koldo Royo', un recetario al alcance de todos para que esté en las cocinas de todas las casas.

"Es barato, así que a nadie le va a dar pena que se manche. Los ejemplares tienen que estar en la cocina para que se usen", destaca el vasco, cuyo libro además tiene la particularidad de contar con códigos QR para leer las recetas paso a paso directamente desde el móvil.