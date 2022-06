Ana Pastor: "Durante años hubo un pacto de silencio sobre la monarquía"

Ana Pastor, codirectora con Aitor Gabilondo de esta serie documental, cuenta a la revista ON cómo surgió la idea de hablar de forma extensa sobre los Borbones.

Una familia en el punto de mira por distintos motivos. ¿Cómo surgió la idea de hacer este serial?

Es a raíz de una pregunta que me hice: ¿Por qué hay tantos documentales de otras familias reales y en España nunca se ha hecho? Siempre había tenido la intuición de que este tema interesaba también fuera de este país. Cuando trabajaba para CNN, una parte de las cosas que me pedían tenían que ver con la familia real española. Así que sumando las dos reflexiones me pareció buena idea hacer este documental.

¿Por qué nos tiene que sorprender? ¿Revolucionario?

No tiene nada de revolucionario, pero sí que tiene la novedad de que se van a comentar hechos que no se conocen bien de todo. En otros países se ha contado con las familias reales, incluso para hacer los documentales, pero aquí no.

¿Demasiados silencios respecto a los Borbones?

Por supuesto. Durante muchos años hubo un pacto de silencio. En ese pacto también estuvo implicada la prensa, los poderes económicos y los poderes institucionales.

Un silencio que ha durado muchos años.

Durante la Transición los momentos eran difíciles y delicados, pero el pacto se alargó durante años. Pienso que este documental hubiera sido necesario en los años 90 y en los 2000, así que en el 2022 es muy necesario. Hay muchas cosas que no nos han contado o no nos las han contado como debiera.

Muchas imágenes sobre la familia real son propiedad de RTVE. ¿Ha resultado difícil conseguir las que han aparecido en el documental?

Ese ha sido el gran reto del equipo que ha trabajado en el documental. Queríamos de alguna manera aportar novedades, queríamos sorprendernos y que la gente se sorprendiera. En se sentido ha habido un trabajo muy importante del equipo de documentación.

No hay muchos testimonios en España de los Borbones. ¿Hablan poco?

Muy poco. El rey emérito solo ha hecho una o dos entrevistas en España. Sin embargo, fuera, él y sus antepasados sí que daban más declaraciones, así que hemos hecho una labor de búsqueda en televisiones de Suiza, Grecia, Portugal y Francia donde sí había material de esos testimonios. Por ejemplo hay imágenes de la reina emérita de chiquitita que yo no había visto nunca.

Casa Real, una institución muy cuestionada en estos momentos.

Ahora sí, porque ha habido y un antes y un después. Botsuana fue un punto de inflexión en la institución y en Juan Carlos I. Una grieta que se profundizó con el caso Noos y que afectó a Urdangarin. Ambos casos se conectan. En el documental hay un momento clave. Zarzalejos, un periodista al que respeto muchísimo, dice que la infanta Cristina cuando habla con su padre y este le reprocha la actitud de Urdangarin, ella le dice: pero si mi marido ha hecho lo mismo que tú llevas haciendo toda la vida.

Mira qué bien.

Escuchar estas palabras en boca de Zarzalejos te dan una idea de cómo año tras año la institución se ha visto muy deteriorada. En la última década sobre todo ha habido noticias que han debilitado en cierta forma la monarquía.

Hay quien se cuestiona la viabilidad de la monarquía en el futuro y son muchos los que dudan que Leonor vaya a ser reina algún día.

Ese será el gran reto de la monarquía. Sí que percibo, por lo que he visto elaborando este documental, que en la Casa Real hay un sentimiento y un pensamiento: esto hay que trabajárselo. Hay que reconocer que la sociedad actual es mucho más exigente que para la que reinó Juan Carlos I.

Pues ha tardado mucho tiempo en ser exigente.

Pero ya no es lo mismo. Ahora se exige total transparencia, honestidad... Aún faltan muchos pasos que dar por parte de la actual monarquía. Aunque creo que Felipe VI ha dado más pasos que su padre. ¿Es complicado el futuro? Sí. ¿Está complicado el futuro del propio rey y de su heredera? Sí, pero como se dice en el documental, la corona está por encima de cada uno de los miembros de la familia real.

¿Considera que pueden perder la corona?

Eso no lo sabe nadie. Ya hemos visto a lo largo de la historia que los reyes han perdido la corona y la han recuperado.

Pero no corren los mismos tiempos y las monarquías en general no cuentan con el mismo tipo de apoyos.

Bueno, el propio Juan Carlos I la recuperó para su familia, pero la ha vuelto a perder para él.

Ya. Pero eso ocurrió en el siglo pasado. Incluso durante años se han mantenido en secreto las infidelidades matrimoniales del rey emérito. Algunas con repercusiones económicas importantes.

Estaba como en el ambiente, pero no éramos conscientes ni de la vida amorosa del Rey Juan Carlos ni de la implicación que tenía en temas concretas. El rey Juan Carlos, si su moral y su familia lo permiten, que haga lo que quiera. Aquí el tema es el utilizar los recursos públicos para tapar esas infidelidades. Además pasaron cosas como que el rey estaba fuera, con una de sus amantes, cuando tenía que firmar una ley. Son este tipo de temas los que van en contra de su labor pública.

¿En el documental aparecen alguna de estas amantes?

Sí, pero ligadas a estos otros temas de los que hemos hablado: la utilización de recursos públicos y que se perjudicó el día a día de la institución.

Hace unas semanas vimos cómo al rey emérito en Galicia se le vitoreaba como si nada hubiera pasado. Parece extraño que el ciudadano de a pie pase por alto los casos en los que está implicado.

Se dice que España durante muchos años más que un país monárquico fue un país juancarlista. Muchos de ellos se han sentido decepcionados, pero otros muchos no, y a algunos los vimos aplaudiendo.

¿Cierran los ojos esos juancarlistas?

No lo sé, pero es evidente el daño que ha hecho a la institución. Y aquí se puede tener en cuenta esa frase que dijo: ¿Explicaciones de qué? Sin embargo, le está haciendo mucho daño a su hijo y a la robustez democrática de España. Claro que tiene todavía gente que le apoya, pero gran parte del debate que hay ahora es el daño que le está haciendo a la monarquía.

Es una familia rota por todas las esquinas. Solo queda unido el núcleo de Zarzuela: Felipe VI, Letizia y sus hijas.

Es el documental, que conoce muy bien a los Borbones, se habla de una familia desestructurada. Ahora he descubierto que los reyes eméritos llevan separados desde que Felipe VI tenía cinco años. Es más, en el documental se revela que en los inicios del matrimonio, y siendo ya padres, hicieron terapia porque la tensión que había estaba impactando en toda la familia. La llegada de Letizia también ha dado mucho que hablar. Creo que es un personaje fundamental. Los más monárquicos y los más juancarlistas la han tomado con ella, sin embargo, es ella la que protege al núcleo duro, al rey y a las herederas. Los ha metido a todos en una especie de salvavidas.

Frente a otras monarquías, la española es muy oscura y opaca. Se sabe muy poco de ella, posan con muy poca naturalidad, todo es muy medido... ¿Es bueno para la imagen de los Borbones?

Creo que esa es la gran diferencia con otras monarquías europeas. En un capítulo hablamos de ello porque hemos encontrado un montón de entrevistas de esas otras casas reales. Según han ido avanzando, cada vez hablan más y se muestran más, salvo en España, donde el rey no ha dado aún ninguna entrevista ni ha hecho ninguna comparecencia pública. Por ejemplo, en el capítulo seis de esta serie, Los Borbones y los otros, hay una comparecencia pública de la monarquía noruega, de Mette-Marit y el príncipe Haakon de Noruega, con periodistas, hablando del pasado de ella y de la relación de su exmarido con las drogas. Eso en España sería impensable a todas luces. Esta es la gran diferencia, pero en todo lo demás se parecen mucho. Hay una lucha continua de poder entre las familia para que la sucesión sea en un sentido u otro, todos han tenido escándalos... Fíjate en la monarquía británica.

Letizia se ha convertido en una especie de cabeza de turco.

Desde el núcleo duro de Juan Carlos I intentaron socavarla. Primero porque no era de sangre real, era la nieta de un taxista y era periodista, y segundo porque hay quien considera que tiene mucha influencia.

