Antonio Banderas y Penélope Cruz, una amistad que nació entre hamburguesas

Antonio Banderas y Penélope Cruz son dos de los actores más exitosos, con mayor proyección internacional, y ambos pueden presumir de una larga trayectoria en Hollywood.



Sin embargo, a lo largo de sus carreras han sido pocas las oportunidades que han tenido de trabajar juntos, una de las últimas ha sido muy recientemente en la película 'Competencia Oficial', que precisamente se encuentran promocionando actualmente.



Por este motivo, los dos actores han concedido una entrevista conjunta a la revista 'People' en la que, además de promocionar el citado largometraje, también han hablado de cómo se conocieron en Nueva York hace más de treinta años y cómo surgió la amistad que siguen manteniendo a día de hoy.





UNA AMISTAD ENTRE FOGONES

¿POR QUÉ TIENEN POCOS PROYECTOS PROFESIONALES JUNTOS?

ha asegurado que cuando ambos se conocieron "éramos curiosos y estábamos llenos de vida", yen el barrio neoyorquino dePor su parte,y confiesa que "estaba realmente alucinada y feliz por todo lo que le estaba pasando a Antonio. Recuerdo que fui al estreno de Filadelfia porque él nos invitó. Me hizo pensar, 'quizá algún día me ocurra a mí'".y es que, al parecer,: ", y compraba los ingredientes en D'Agostino, mi supermercado favorito", comenta Cruz,: "", dice el malagueño muy orgulloso.Respecto a por quéy de que ambos han trabajado en Hollywood, los dos están de acuerdo en que no tienen la respuesta, aunque les gustaría trabajar juntos en más ocasiones.en estos días,', ambas dirigidas por Pedro Almodóvar,en las queen ningún momento., asegura Penélope sobre sus escasos trabajos juntos, mientras Antonio Banderas prefiere tirar de humor para explicarlo:, bromea, sin embargo, puede que eso cambie pronto, ya que teniendo en cuenta la buena acogida que está teniendo su película, es más que probable que puedan empezar a compartir nuevas oportunidades en otros trabajos.