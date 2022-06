La reacción de Santi Millán ante su vídeo sexual y lo que dice su mujer en Instagram

Santi Millán lleva desde el domingo siendo trending topic por la filtración de un vídeo sexual en el que él se graba con un teléfono móvil manteniendo relaciones sexuales en la cama con una mujer que no es su esposa. Aunque el catalán no ha reaccionado en sus redes sociales, sí ha atendido la llamada del diario ABC, a quien no ha querido comentar nada sobre el vídeo pero sí sobre la filtración.

"No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar", es lo único que el actor, humorista y presentador de Got Talent ha declarado al citado medio.

Pero hay dos personas más implicadas en la filtración del vídeo. En primer lugar, la mujer con la que practicaba sexo, que ha reaccionando cerrando todas sus redes sociales. Y en segundo, la esposa de Santi Millán, Rosa Olucha, con la que lleva más de 20 años de relación (están casados desde 2009) y con la que tiene dos hijos.

Olucha, productora de televisión, parece que se ha tomado el escándalo con humor y ha subido unas stories a Instagram un tanto enigmáticas. El mismo domingo por la tarde publicaba tres historias: en la primera aparecían unas orquídeas blancas; en la segunda salía la misma foto pero con el texto "Seres intentando descifrar qué he querido decir con esta foto"; y en la tercera añadía "¿Coños?".

Las stories que subió a su Instagram el domingo Rosa Olucha. Fotos: Instagram (@rosaolucha)

Por su parte, este lunes ha subido otras dos extrañas stories, con un vídeo de su coche en un túnel de lavado. En la segunda de ellas introduce una explicación: "Os traduzco: 1.f. Metáfora de troll".