Natalia Lacunza se sincera y habla abiertamente de sus problemas de salud mental

Tras su paso por la academia de 'Operación Triunfo', Natalia Lacunza ha sabido labrarse una exitosa y prolífica carrera en el mundo musical en la que se encuentran 'hits' como 'Nana triste', uno de sus temas más conocidos, o la colaboración que hizo el año pasado junto a Aitana, 'Cuando te fuiste'.



Además, sigue preparando nuevos proyectos y está a punto de lanzar su álbum 'Tiene que ser para mí', que saldrá al mercado este viernes, 10 de junio, motivo por el cual, dentro de sus compromisos para promocionar su nuevo trabajo, ha concedido una entrevista a la revista 'Vogue', en la que se ha sincerado y ha hablado tanto de su faceta profesional como de la personal y se sincera sobre sus problemas de salud mental y el mundo de la fama.





NATALIA LACUNZA HABLA DE SUS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

Natalia se sincera para las páginas de la revista 'Vogue' y habla abiertamente del problema de salud mental que arrastra desde hace algún tiempo.", explica la de Pamplona y confiesa que en la actualidad sigue recibiendo ayuda psicológica, y defiende la terapia como algo más necesario de lo que mucha gente piensa., y destaca que "porque adquieres", algo que ella conoce muy bien, ya que reconoce que se arrepiente de haber dejado de ir a terapia tras su paso por la academia de 'OT', programa en el que se convirtió en una de las favoritas del público."Tardé en volver a ir y me arrepiento mucho de ello", admite la navarra y afirma que "".en la entrevista para el citado medioy su firme decisión de mantener los pies en el suelo."Esta gente que me conoce, no es mi fan por nada que sea mérito mío, es solo por un programa de televisión", explica, y reconoce que entonces "ni siquiera había formado un proyecto propio.", admite yy relacionado con el mundo de las redes sociales:, recuerda la cantante.