Johnny Depp se estrena en TikTok dando las gracias y con 7,4 millones de seguidores

El actor Johnny Depp, que inauguró ayer su perfil en la popular red social TikTok, ha logrado en las primeras 24 horas acumular más de 7,4 millones de seguidores.



El protagonista de "Pirates of the Caribbean" ("Piratas del Caribe") abrió su perfil en la red social con un vídeo que recopila imágenes de sus seguidores apoyándolo durante el juicio que le enfrentó a Amber Heard y una carta de agradecimiento. Ese video ha registrado, hasta el momento, más de cuatro millones de "me gusta".



"Hemos estado en todo juntos, hemos visto todo juntos. Hemos hecho el mismo camino juntos. Hemos hecho lo correcto juntos, todo porque os importaba. Y ahora seguiremos adelante juntos", señaló Depp en su publicación, también difundida en Instagram.





El actor aseguró que sus fans son sus "empleadores", a los que dijo que "no encontraba otra forma de dar las gracias, más allá que decir gracias".El vídeo combina imágenes de Depp saludando a sus fans,en la que acompañó a su amigo Jeff Beck, quien la semana pasada adelantó que lanzará un álbum junto al protagonista de "Edward Scissorhands" ("Eduardo Manostijeras") en julio.El estreno en TikTok de Depp se produjo el mismo día que su abogada,Tras casi dos meses de juicio, el jurado determinó quey otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU.), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares.