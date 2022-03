Verdeliss desvela cuál es su "sueño" profesional: "Algún día lo crearé"

La influencer Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss en las redes sociales, en las que comparte su vida a diario, tiene un nuevo proyecto profesional y ha querido compartirlo en Instagram, donde tiene casi millón y medio de seguidores. Un proyecto que por ahora no es más que un "sueño" pero que aspira a llevarlo a cabo algún día.



La pamplonesa, que ha sido madre recientemente de su octava hija, de nombre Deva, ha mostrado imágenes y vídeos durante todo el embarazo haciendo deporte con intensidad, documentos que le han ocasionado numerosas críticas de internautas que le acusaban de mirar más por su físico que por el bebé. "Mantener la rutina durante estos 9 meses supuso batallar con acusaciones del tipo 'priorizas el físico a la salud de tu hija', 'el deporte embarazada es peligroso', 'con tus antecedentes es un riesgo', 'eres una inconsciente, cómo se te ocurre, estás obsesionada, qué peligro, no te importa la salud del bebé...' y otras lindeces que no mencionaré nada agradables", ha escrito en Instagram.



Unas críticas que no permitió que le afectaran, y de hecho ella continuó haciendo deporte casi hasta el día del parto, momento que también compartió de forma íntegra con sus seguidores.





Para contrarrestar esos comentarios negativos recibidos, Verdeliss ha citado un estudio que asegura que las embarazadas que practican deporte moderado o intenso no presentan riesgos de parto prematuro y"Cada entrenamiento suponía permitirme autocuidado, ganar amor propio, desconectar del mundo para conectar con mi interior... y quererme . Un chute de bienestar emocional valiosísimo!!! Os lo recomiendo, no tengáis miedo, liberaos de leyendas obsoletas", ha añadido.Y enlazando con eso ha querido desvelar el proyecto en el que le gustaría trabajar en el futuro:(guardaos esta nota, sería un sueño jeje)". Viendo la legión de seguidores que tiene, sobre todo mujeres, no sería difícil que consiguiera una buena clientela.