Kim Kardashian se enfunda en cinta de embalar para el mensaje de Balenciaga

Kim Kardashian es especialista en captar la atención. La influencer ha aparecido en el desfile de Balenciaga de la Semana de la Moda de París vestida íntegramente con cinta de embalaje amarilla sobre un mono negro. Y es literal. Lo que pasa es que no es cinta de la que se puede comprar en un almacén de bricolaje, sino toda una propuesta de la marca para lanzar un importante mensaje al mundo.





El 'making of' del atrevido diseño vestido por Kim Kardashian. Fotos: Instagram (@kimkardashian)

La cinta adhesiva, que ocupaba todo el cuerpo de Kim (botas y bolso incluidos), salvo la cabeza, en la que llevaba gafas de sol y la melena mojada, y las manos, llevaba en todas sus piezas escrito en negro el nombre de la marca y con ello su director creativo, Demna Gvasalia, que es georgiano, pretendíaAdemás, Gvasalia dejó en los asientos antes del desfilepara que los asistentes se las pusieran y dedicarles el evento."Este show no necesita explicación.escribió el georgiano, que aseguraba que pensó en cancelar el desfile porque en estos momentos le parecía "una absurdez. Pero luego me di cuenta de que cancelarlo significaría ceder, rendirme al mal que ya me ha herido tanto durante casi 30 años. Decidí que ya no puedo sacrificar partes de mí a, escribió en su cuenta de Instagram.ha compartido en sus redesque ha conseguido, una vez más, el objetivo de atraer todas las miradas, aunque ella misma admitía entre risas que con tanta cinta adhesiva no le iba a ser fácil sentarse en la primera fila desde la que siguió el desfile.