Sean Penn huye de Ucrania a pie como millares de refugiados

El actor estadounidense Sean Penn, de 61 años, ha tenido que abandonar Ucrania por la frontera polaca andando, como miles de refugiados que intentan huir del horror de la guerra iniciada por Putin



Días después de visitar Kiev, la capital ucraniana, para filmar escenas de su documental sobre la invasión rusa, el prestigioso actor y director engrosó el éxodo a pie de la gente que huye de los combates en busca de un lugar seguro.



Penn ha publicado una foto en su Twitter en la que se le ve con una mochila y cargando un equipaje con ruedas mientras caminaba por el arcén de una carretera junto a una fila de coches que se extendía en la distancia.



La estrella de Hollywood tuvo que abandonar el coche en el que viajaba, después de quedar atrapado en el tráfico y terminó por tener que caminar varios kilómetros junto a dos de sus compañeros, hasta llegar a la frontera polaca.



"Casi todos los coches que aparecen en esta foto llevan sólo mujeres y niños, la mayoría sin ninguna señal visible de equipaje y con un coche como su única posesión de valor", escribió Sean Penn junto a una imagen publicada en su cuenta de Twitter, en la que se le puede ver arrastrar una maleta por la carretera.





Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH