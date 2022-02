El troleo de José Andrés a una congresista seguidora de Trump tras confundir la Gestapo con el gazpacho

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, firme seguidora del expresidente Donald Trump (2017-2021), se confundió el miércoles al acusar a la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, de tener una "policía del gazpacho" a su servicio, cuando quería referirse a la Gestapo.



"Nancy Pelosi tiene una policía del gazpacho espiando a los miembros del Congreso, espiando nuestro trabajo legislativo, espiando a nuestro personal y espiando a los ciudadanos que vienen a hablar con nosotros", denunció la representante de Georgia durante una entrevista en una plataforma de apoyo a Trump.



Tras equivocarse en su intento de comparativa con la policía secreta de la Alemania nazi, Taylor Greene prosiguió sin rectificar su alocución y concluyó exigiendo "que termine" el actual Gobierno del presidente Joe Biden.



Al viralizarse la metedura de pata de la congresista, el chef español-estadounidense José Andrés bromeó en Twitter afirmando que él mismo creó la "policía del gazpacho" en 1993 para que "nadie pusiera tabasco, ni jalapeños ni cosas raras" en el gazpacho.





Dear @RepMTG the Gazpacho police was created by me in 1993 to make sure that no one will add Tabasco or jalalpeño or strange things to my beloved soup! Please don't blame anybody else but me€stop by for a glass anytime. Don't forget your mask and vaccination card!?? https://t.co/srhSZXWv6L