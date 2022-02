La airada reacción del emérito al ver las fotos de Urdangarin con su nueva pareja

El rey emérito prosigue su plácida vida en Abu Dabi, pero en plena era digital las noticias llegan incluso al desierto. Por muy poderoso que sea, al parecer Juan Carlos de Borbón se enteró de la nueva aventura amorosa de Iñaki Urdangarin al mismo tiempo que el común de los mortales, con la exclusiva de la revista Lecturas en la que aparecía paseando por Iparralde con Ainhoa Armentia.

Según revela en esa misma publicación la periodista y escritora Pilar Eyre, que suele manejar buenas informaciones en temas relacionados con la Casa Real, cuando el emérito recibió los primeros pantallazos de su yerno de la mano con su nueva pareja, no pudo reprimir un insulto. "¡Pero qué hijo de puta! A este ni un duro. De este tío no me habléis más", habría dicho el monarca desde la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Eso sí, según Eyre, en el encuentro que tuvieron la semana pasada Juan Carlos de Borbón y su hija la infanta Cristina no hubo espacio para los reproches. Se abrazaron y hablaron largo y tendido, y el emérito mostró su preocupación por sus nietos y por los movimientos de Urdangarin, como el rumor de que podría escribir sus memorias por medio millón de euros.