Maluma 'pide la mano' de Jennifer López y ella le rechaza

Jennifer López y Maluma están a punto de estrenar su trabajo conjunto Cásate conmigo (Marry me), una comedia romántica ambientada en Nueva York que llegará a los cines en EEUU, como no podía ser de otra forma, el próximo 14 de febrero, día de San Valentín. Para verla en España habrá que esperar cuatro días más, hasta el 18 de febrero.



López y Maluma, estrellas del mundo del cine y de la canción, interpretan los papeles protagonistas en la película, dirigida por Kat Coiro (Dead to me, Modern Family) y producida por la propia actriz. Ambos, además, son los responsables de la banda sonora, una mezcla de ritmos pop dance. Marry me, su tema principal, acaba de ser presentado.



El actor Owen Wilson (Charlie) es el tercero en discordia en el trío protagonista de esta comedia, que tiene todos los ingredientes para ser un éxito de taquilla, entre otras cosas, una especial química entre los dos protagonistas.



Actualmente, la pareja se encuentra inmersa en la promoción de la película, lo que ha dejado un momento muy divertido. El artista colombiano ha compartido en sus redes un divertido vídeo en el que le pide la mano a Jennifer López, pero esta lo rechaza. ¿Será porque JLo está muy enamorada de su actual pareja, Ben Affleck, con quien ha retomado su relación 20 años después de su primer romance? En pocas horas el vídeo contaba ya con siete millones de visualizaciones.







Argumento de la película

En Cásate conmigo, Jennifer López interpreta a la cantante Kat Valdez y Maluma a Bastian, su novio, dos puntales de la industria musical. Ambos forman una pareja sexy y muy influyente, ella una súperestrella y él un truhán, y están a punto de casarse delante de sus fans en un evento en directo. Pero, todo salta por los aires cuando Kat se entera de que Bastian le engaña con su asistente. Despechada, Kat decide casarse con un hombre del público, un anónimo profesor de Matemáticas, papel interpretado por Owen Wilson, quien sin saber bien cómo acaba subido en el escenario contrayendo matrimonio con la cantante.