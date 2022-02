Isabel II pide que Camilla tenga tratamiento de reina consorte cuando su hijo Carlos ocupe el trono

La reina Isabel II ha aprovechado un mensaje con motivo del 70 aniversario de su reinado para pedir que la duquesa de Cornualles, Camilla Parker-Bowles, sea considerada reina consorte una vez el príncipe Carlos le suceda en el trono.



"Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio", ha confesado Isabel II en el comunicado por sus 70 años de reinado.





?? On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

CAMILLA NO ES PRINCESA DE GALES

70 AÑOS DE REINADO

This year The Queen will celebrate her Platinum Jubilee, marking 7?0? years as Monarch.



To begin the celebrations, Her Majesty viewed a selection of cards, letters and artwork sent to her by children and other members of the public to mark this, and previous, Jubilees. pic.twitter.com/SPEQskmUtK — The Royal Family (@RoyalFamily) February 4, 2022



REINA ALOS 27 AÑOS

Best wishes to everyone marking New Zealand's national day, #WaitangiDay.



?? The Queen on her first visit to New Zealand as Monarch in 1953/54. pic.twitter.com/wKHLPNzlZ2 — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

Best wishes to everyone marking New Zealand's national day, #WaitangiDay.



?? The Queen on her first visit to New Zealand as Monarch in 1953/54. pic.twitter.com/wKHLPNzlZ2 — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

UNA ÉPOCA DURA

POPULARIDAD INTACTA

La monarca se ha mostradoque losbritánicos continúan demostrándole. "Y, cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le daréis a él y a su esposa Camilla el mismo apoyo que me has dado a mí", ha vaticinado Isabel II.La reina ha abordado directamente la cuestión no resuelta del futuro título de la duquesa de Cornualles, lo que ha "conmovido y honrado" al príncipe de Gales y a su esposa, según ha asegurado un portavoz de Clarence House a la cadena BBC., ambos divorciados, s. Camilla no se había atrevido a aceptar el título de princesa de Gales por respeto a la memoria de la, fallecida en 1997 en un accidente de tráfico.que le ha ofrecido la reina Isabel II, la duquesa de Cornualles, de 74 años, estabade la realeza.Se han programado varias festividades para celebrar la llegada de Isabel II al trono en 1952, que culminarán con un puente de cuatro días en junio. La reina cumple 70 años como reina con su nivel de popularidad en Reino Unido en el 76 %.Este domingo no hay ningun acto previsto, aunque Isabel II ha hecho pública una declaración en la que agradece a los ciudadanos de la Common Wealth el apoyo mostrado a lo largo de todo su reinadoIsabel II accedió al trono el, tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, mientras se encontraba en Kenia haciendo una gira por los países de la Commonwealth. Isabel, que viajaba acompañada del príncipe Felipe, sustituyó a su padre en el viaje precisamente porque Jorge ya estaba mal de salud.Ella no estaba destinada a reinar, pero la abdicación del hermano mayor de su padre,, ante la oposición que suscitó su relación con--una celebridad estadounidense que ya se había divorciado en dos ocasiones--, la colocó como heredera de un trono que abarca varias áreas, tiene funciones constitucionales y actúa como faro de unidad de los británicos y como representante de su nación ante el mundo.Con, dio un discurso desde Sudáfrica en el que estableció las líneas principales de su futuro reinado. Su compromiso con su labor era absoluto. "Debemos dar nada menos que la totalidad de nosotros mismos. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio", aseguró.El 9 de septiembre de 2015,. Aquel día fue uno más en la vida de la reina, que viajó junto a Felipe en tren desde Edimburgo hasta Tweedbank, donde inauguró una línea ferroviaria. "Inevitablemente, una vida larga puede tener muchos hitos y la mía no es una excepción", dijo aquel día.Su siguiente hito tuvo lugar el 6 de febrero de 2017, en su Jubileo de Zafiro, que conmemoró los 65 años de la reina en el trono. Era la primera vez que un monarca británico celebraba este jubileo.Isabel II ha pasado recientemente una época dura. Su nieto eltras casarse con. Cuando el terremoto pasó, una entrevista que el matrimonio concedió a Oprah Winfrey en la que, entre otras cosas, acusaban a la familia real de "racismo" volvió a agitar las aguas.Por otro lado, el--supuestamente su favorito-- está inmerso en un proceso judicial,en el marco del caso del magnate Jeffrey Epstein, que se quitó la vida en prisión tras ser detenido en 2019 por orquestar una red de trata.Su marido, el p, tras más de. Las restricciones impuestas por la pandemia de coivd-19 dificultaron además el último adiós al príncipe.Isabel II también ha pasado por. A finales de 2021 se vio obligada a aligerar su agenda y llevar a cabo tareas y compromisos de carácter ligero, después de pasar una noche en el hospital. De hecho, pasó 2020 prácticamente recluida debido a la pandemia de covid-19, incluso después de vacunarse.No obstante, y a pesar de los escándalos, Isabel II llega al Jubileo de Platino con su popularidad e imagen intactas. Según la firma YouGov,, seguida por el príncipe Guillermo y su esposa, Catalina. Además, para los británicos, la reina es la figura más importante, por delante incluso de Martin Luther King Jr.La reina Isabel IIy únicamente la puntúan en negativo el 7 por ciento. Sus porcentajes de popularidad son altos en todos los grupos de edad, con los 'baby boomers' a la cabeza con un 86%.