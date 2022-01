Tamara Gorro se derrumba ante las especulaciones sobre su ruptura

Tamara Gorro no puede más. La aparente vida perfecta que llevaba con su marido, Ezequiel Garay, y con sus hijos, fruto de 12 años de matrimonio, se ha desmoronado en cuestión de semanas. La ruptura que ella misma comunicó en sus redes sociales nada más arrancar el nuevo año y que explicó detalladamente (se estaban dando un tiempo pero seguían queriéndose) ha dado paso a las especulaciones, y la influencer se vio obligada este domingo a intervenir en Vida la vida.

En el programa de Telecinco, los colaboradores insinuaban que Garay se pasaba el día (y la noche) jugando a la PlayStation y Tamara Gorro quiso negarlo en directo, mostrándose hundida por los comentarios que se estaban vertiendo, defendiendo a su todavía marido e insistiendo en sus problemas de salud mental que no ha querido esconder.

"Por favor, estoy enferma. Todo eso es mentira. Somos familiares. En mi casa viven mi marido, mis hijos, mis amigos, mi familia, mis suegros y yo. Estoy enferma. No os lo digo a vosotros, lo digo a las personas que se quieren subir al carro. Yo estoy enferma y me quiero cuidar", dijo en un discurso caótico y repetitivo.

Poco después, la modelo decidió extender el mismo mensaje en Instagram para sus dos millones de seguidores y subió nada menos que seis stories en las que sale llorando desconsoladamente. "Quizá no debería grabar estos stories, pero me sale hacerlo. Basta ya, no puedo más, estoy enferma. Me está costando mucho todo. La gente que se está subiendo al carro dejando a Ezequiel mal o a mi familia€ No lo puedo tolerar. Estoy mal y ya no puedo más. Intento salir, pero es imposible con gente así. Soy una persona muy normal y digo todo como lo pienso, pero no puedo más".