¿Qué fue de Fernando Chinarro?

Empezó a trabajar en la televisión en los años 60, convirtiéndose rápidamente en un rostro muy popular de la pequeña pantalla. Intervino en aquella época en un gran número de obras teatrales que se emitían a través de diferentes programas, como Primera fila, el mítico Estudio 1, Teatro de siempre, Hora once o Noche de teatro, entre otros (era la época, bendita época, en la que TVE mostraba interés por la cultura y daba teatro).

Su popularidad se vio enormemente acrecentada en 1973, cuando empezó a trabajar en el programa infantil El gran circo de TV, en el que actuaba junto a los conocidos Payasos de la tele, Fofó y compañía, donde interpretó al Señor Chinarro durante nueve temporadas, siendo objeto de permanentes bromas por parte de sus compañeros de trabajo.

En los 80 y 90 intervino en muchas producciones de éxito, como Lorca, muerte de un poeta, Farmacia de guardia, Médico de familia, Éste es mi barrio, Hermanas o Querido maestro, títulos la mayoría de ellos que han pasado a la historia televisiva. Y a partir del 2000 le hemos visto también en otras series, todas ellas con altos índices de audiencia, como Hospital Central, Aída, Génesis, en la mente del asesino o Hermanos y detectives.

Es un actor que ha trabajado mucho en teatro, habiendo participado en diversas ediciones del Festival de Teatro Clásico de Mérida. En los escenarios ha tenido importantes papeles en obras como Nueve brindis por un rey, La resistible ascensión de Arturo Ui, Golfus de Emérita Augusta, Electra, Eurípides o Comedias bárbaras.

Su carrera en el cine se inició a mediados de los 70, es muy extensa e incluye un gran número de largometrajes, algunos de ellos de los más prestigiosos de nuestro cine: Camada negra, Las truchas, Operación Ogro, El diputado, Aquella casa en las afueras o Lorca, muerte de un poeta, entre otros muchos

Siempre ha sido un hombre afable que ha disfrutado de una fama y popularidad enormes. Él decía que al no ser la mayoría de las veces el protagonista no tenía muchos problemas a la hora de gestionar eso de ser un personaje conocido, tan complicado para otros, pero tuvo tanta repercusión entre los niños que veían El circo de la tele que aún hoy hay varias generaciones que no le han olvidado y le recuerdan con afecto. Y es que el Señor Chinarro se convirtió en uno de los preferidos de la audiencia menuda, tanto que en 2009 el director Paco España hizo con él un documental titulado precisamente Señor Chinarro.

Siempre se ha mostrado muy orgulloso de aquel trabajo en TVE con el programa infantil del circo. Ahora está retirado y disfruta de los recuerdos del pasado, que conforman una carrera tan brillante como intensa. Un señor, este Chinarro, de los que dejan huella.