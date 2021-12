Miguel Bosé habla de un "genocidio planetario": "Nos quieren matar a todos"

Miguel Bosé se ha superado a sí mismo. Su postura negacionista de la covid ya es conocida por todos, pues él se ha encargado de pregonarla desde el inicio de la pandemia, pero ahora se ha descolgado con unas declaraciones en las que asegura que todo es un "genocidio planetario" y que se trata de "experimentos genéticos".



El cantante ha participado (por videollamada desde México) en un programa de televisión de Argentina y se ha despachado a gusto. "La verdad, lo que está pasando y lo que se ha planteado es un genocidio planetario. Las clases poderosas quieren el control del resto de la humanidad para que sean siervos, y para que en el futuro, como dice el final de la Agenda 2030, no poseerás nada, no tendrás nada, pero serás feliz. Los gobiernos no nos quieren, no nos protegen. Es todo una mierda, es una corrupción, es una manipulación y es un desastre".





Quiere pasar al ataque

Bosé ha insistido en el concepto "verdad" y en la "maldad" de las vacunas. "Yo estoy del lado de la verdad. La verdad es queDeberíamos dejar de llamar vacuna a esta cosa que es un veneno y que no hace más que causar daño a la población alrededor del mundo. Deberíamos apagar las televisiones oficiales, dejar de escuchar las mentiras y la manipulación a la que están sometiendo a la gente que está entregando su brazo, sus vidas y sus voluntades, secuestrados por este Síndrome de Estocolmo del que ya no van a poder salir, porque después de una primera dosis se les requiere una segunda, después una tercera, después de una cuarta y después el brazalete.El autor de Amante bandidoy apuesta por el cambio climático. La omicron es tan grave, tan grave, tan grave, tan grave que en la mayoría de países del mundo hay mortalidad cero por ella. Es tan absurdo lo que están planeando que la narrativa se les acaba. Pero pasarán a nuevas maldades, porque no nos van a dejar ahora tranquilitos y decir se acaba esto, perdón, nos hemos equivocado, fue un malentendido, nos salió mal el experimento. No,, que arrastrará hambrunas, carencias de alimentos, contaminación del agua, carencias de energía".Bosé asegura que ahora los que piensan como él tienen que"Mientras estuvieron escondidos, hicieron su trabajo de forma brillante y poderosa. Pero ya salieron a la luz, ya sabemos quiénes son, dónde están, sus nombres y apellidos, dónde viven y cuáles son sus maldades y cuáles son sus empresas.Además, no ha tenido problema en explicar las razones que le han llevado a publicar un libro.por dos años que voy a recuperar, por mis santas gónadas. Si me dejan dos años enterrado, pues escribo un libro".