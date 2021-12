Amaia sube a Instagram una foto con Leo Messi

Amaia Romero es poco activa en las redes. Eso lo sabe todo el mundo. De hecho en Instagram, pese a contar con 762.000 seguidores, ha subido 61 publicaciones en más de cinco años, lo que sale a 12 por año, o una por mes. Quizá por eso cuando publica un post nuevo crea tanta expectación.



Y este viernes ha vuelto a hacer una de las suyas: compensar lo poco que publica subiendo un post con nueve fotos y vídeos, el máximo que permite Instagram. Nueve documentos en los que hay un poco de todo: Amaia posando con ropa sugerente, con amigos, tocando el piano con luces psicodélicas, en el tren, viendo La isla de las tentaciones, con Samantha Hudson, con filtros en la nariz, preparándose para lavarse el pelo€





Esas son las ocho primeras. Para la novena ha dejado una foto que ha descolocado a sus seguidores:Bien es cierto que la pamplonesa se afincó en Barcelona tras salir de la academia de Operación Triunfo, pero el futbolista argentino ya no vive en la Ciudad Condal tras haber fichado por el París Saint-Germain.Indagando un poco, y viendo el aspecto más infantil de la triunfita,su anterior novio, Alfred, y otros concursantes de aquella edición como Miriam, Roi y Nerea. Aquel día presenciaron un Barcelona-Átlético de Madrid, y la navarra recibió una camiseta personalizada como vencedora de Operación Triunfo 2017.Amaia, declarada seguidora de Osasuna, llegó a hablar de Messi dentro de la academia en una charla con Alfred y Ana Guerra., afirmó la cantante, que en otra conversación con Ana Guerra realizó un"El fútbol está un poco€, no es que esté infravalorado, pero es que hay gente que dice que el fútbol es dar patadas a un balón, y eso es como si dices que tocar el violín es coger un palo y frotar cuerdas. Y yo no tengo ni idea de fútbol, eh. Pero sé que no es darle patadas a un balón, sé que hay una estrategia".