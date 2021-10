El obispo de Solsona va a ser padre de gemelos, según Risto Mejide

Xavier Novell, el obispo emérito de Solsona (Lleida), no deja de protagonizar noticias. A sus 52 años, colgó los hábitos en agosto por amor, por la relación que mantenía con la psicóloga y escritora de novela erótica-satánica Silvia Caballol, y hace unos días el papa Francisco aceptó su renuncia tras presentar Novell el 7 de octubre en Súria (Barcelona) la solicitud para casarse con ella.



Pues el bombazo aún no había llegado. Si se confirma lo que ha anunciado este jueves Risto Mejide en Todo es mentira, el polémico sacerdote estaría esperando gemelos junto a su pareja. El presentador de Cuatro aseguró que acababa de recibir "una llamada de una persona cuyo nombre no voy a revelar pero que me ha dicho que Xavier Novell tiene una noticia que dar, una noticia que cuando se sepa todos los medios de comunicación la van a tratar", anunció Mejide. "El todavía obispo emérito de Solsona estaría esperando gemelos. Obviamente no tenemos la ecografía, pero la fuente que me lo ha revelado tiene mucha credibilidad".





De confirmarse la noticia sería un capítulo más en la polémica vida del todavía obispo emérito de Solsona, que fue el obispo más joven de España y que nunca tuvo problema en mostrar sus opiniones sobre temas delicados incluso para su propio gremio. Habitual de los medios de comunicación, Novell apostó por ideas renovadoras, pero también defendió cuestiones más retrógradas, como lasLlegó a pronunciarse en sus homilías a favor del procés, y en los últimos tiempos se había especializado en, temática que le llevó a conocer a su actual pareja.