Shakira se enfrenta a dos jabalíes que se llevan su bolso en el bosque

Los jabalíes están dando más de un susto en los últimos días. Este miércoles Shakira compartió en sus stories de Instagram (cuenta en la que tiene más de 70 millones de seguidores) el encontronazo que sufrió en un parque del barcelonés barrio de Pedralbes con dos de estos animales salvajes, que se llevaron su bolso, con el teléfono móvil dentro, aunque finalmente pudo recuperarlo; eso sí, lleno de barro.

"Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado y me han reventado todo, y se llevaban mi bolso para el bosque con mi teléfono", explica la colombiana en su vídeo. "Al final me han dejado el bolso€ ¡Me los he enfrentado!", asegura la mujer de Gerard Piqué, que añade un segundo vídeo en el que pide a su hijo Milan que corrobore su valentía. "Milan, di la verdad€? Cómo se ha enfrentado tu mami a los jabalíes?".

No es el único incidente que se ha hecho viral estos días relacionado con estos animales. Un club de caza mostró en su cuenta de Twitter algo que no hay que hacer nunca con un jabalí: acercarse a él e intentar tocarlo. En el vídeo que subieron se ve cómo dos ciclistas ven a un jabalí que ha caído en un canal e intentan llamar su atención para que se acerque a ellos y salga del agua por una rampa. El animal llega rápidamente y, evidentemente tratándose de un jabalí, no da las gracias a quienes intentaban rescatarle, sino que embiste por sorpresa a uno de ellos al sentirse atacado.